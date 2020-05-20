Survivor’da kim elendi? Konseyde Acun Ilıcalı’dan bomba açıklamalar…

Survivor 2020'de bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı'nın eleme konseyindeki bomba açıklamaları ise geceye damgasını vurdu. Survivor'da adım adım finale gidilirken, bir kişi daha hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı, yarışmanın gidişatına yönelik yeni kararları ve sürprizlerle ilgili yaptığı açıklamalar heyecanla takip edildi. İşte Survivor'da bu hafta elenen isim ve konseyde yaşananlar...

Ekranların izlenme rekorları kıran yarışması Survivor 2020’de bu akşam yine heyecan dolu dakikalar yaşandı. Surivor’ın yeni bölümünde yarışmacılar ilk olarak iletişim ödülü için mücadele etti ve ardından akşam eleme konseyinde bir araya geldi. Acun Ilıcalı eleme konseyinde elenen ismi açıklamadan önce önemli açıklamalarda bulundu. İşte Survivor 2020’de elenen son isim ve Aucn Ilıcalı’nın açıklamaları…

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2020’nin bu akşamki 81. yeni bölümünde adaya veda eden son isim belli oldu. Geçtiğimiz hafta Ersin Korkut’un sakatlığı nedeniyle yapılmayan eleme konseyi bu akşam düzenlendi. İki haftalık seyirci oylarının ardından sonuçlar belli oldu. Survivor’da haftanın eleme adayları Aycan, Mert, Yasin, Sercan ve Cemal Can oldu. Bu akşamki eleme konseyinde Mert Öcal en az oyu alarak Survivor’a veda etti.

Mert: ” Benim için erken bir veda oldu. Eğer burada 3 ay boyunca bir hatam olduysa kırdığım arkadaşlarım varsa hepsinden özür dilerim hepsinin hakkında hayırlısı olsun”

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde iletişim ödülü için kıyasıya bir mücadele varrdı. Yarışmacılar voleybol karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Instagram’dan 1 dakikalık canlı yayın yapma ödülünü kazanan takım 10’a 4’lük skor ile Gönüllüler takımı oldu. Yarışmacılar kendi Instagram hesaplarından canlı yayın yaparak yaşadıklarını paylaştı.

ACUN ILICALI’DAN BOMBA AÇIKLAMALAR

Acun Ilıcalı, Survivor 2020’nin gidişatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, bu akşamki elemeyle birlikte yarışması sayısının da azalmasıyla birlikte yeni kararları duyurdu. Ilıcalı, “Çeyrek finalden sonra yarışma bireysel olacak ve hızlı şeklide son 4 kişiyi bulmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA CANLI YAYIN: HEDEF 2 MİLYON!

Acun Ilıcalı, konseyde canlı yayın rekoru kırmayı hedeflediklerini duyurdu. Geçtiğimiz hafta gönüllüler takımıyla yaptığı Instagram canlı yayınında 1 milyon rakamına ulaşılmasının ardından dünya rekoru olan 2 milyonun kırılması hedeflendi. Ilıcalı, yarışmacılarla yapacağı canlı yayın ile 2 milyon rekorunu kırmayı amaçladıklarını duyurdu.

Acun Ilıcalı: “Haftaya bayram haftasında canlı yayına çıkacağız ve seyircilerimizin de dahil olacağı bir yarışma yapacağız.

Acun Ilıcalı: “Önümüzdeki bayram haftasını iliklerinize kadar hissedeceksiniz. O hafta eleme olmayacak ama yine 2 dokunulmazlık oynayıp 2 aday çıkacaksınız sonraki hafta 2 dokunulmazlıktan 2 aday daha gelecek ve bu 4 adaydan biri elenecek. Takım oylaması olmayacak.”