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Takipçilerden Zehra’ya ‘Maşallah’
Takipçilerden Zehra’ya ‘Maşallah’
Kaan Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kızları Zehra Çilingiroğlu geride bıraktığımız akşam katıldığı bir davette güzelliğiyle bakışları üzerine çekti.
Magazin 14 Ekim 2019 - 07:35

Türk sinemasının en güzel kadınları arasında gösterilen Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu sadece ünlü isimlerin kızı olmasıyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Aşk hayatıyla zamanzaman magazin gazetelerinin sayfalarını da süsleyen Zehra Çilingiroğlu geride bıraktığımız akşam bir davette boy gösterdi.

“MAŞALLAH” DEMEKTEN KENDİNİ ALAMADI

21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu’na sosyal medya kullanıcılarından da övgü yağdı. Takipçiler, Çilingiroğlu’nun güzelliği karşısında “Maşallah” demekten kendini alamadı.

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