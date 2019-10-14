Takipçilerden Zehra’ya ‘Maşallah’
Türk sinemasının en güzel kadınları arasında gösterilen Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu sadece ünlü isimlerin kızı olmasıyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Aşk hayatıyla zamanzaman magazin gazetelerinin sayfalarını da süsleyen Zehra Çilingiroğlu geride bıraktığımız akşam bir davette boy gösterdi.
“MAŞALLAH” DEMEKTEN KENDİNİ ALAMADI
21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu’na sosyal medya kullanıcılarından da övgü yağdı. Takipçiler, Çilingiroğlu’nun güzelliği karşısında “Maşallah” demekten kendini alamadı.