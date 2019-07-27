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Tamer Karadağlı açıkladı… Çocuklar Duymasın ile ilgili flaş gelişme
Tamer Karadağlı açıkladı… Çocuklar Duymasın ile ilgili flaş gelişme
Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın dizisinin devam etmeyeceğini, etse bile kendisinin dizide rol almayacağını açıkladı.
Magazin 27 Temmuz 2019 - 10:51

Kanal D’de final yapan, ancak yapımcı ve senarist Birol Güven tarafından önümüzdeki yıllarda yeniden ekrana gelebileceği ifade edilen Çocuklar Duymasın ile ilgili Tamer Karadağlı’dan flaş bir açıklama geldi.

İlk bölümü 2002’de yayınlanan dizinin başrolünü üstlenen Karadağlı, özel bir radyo programında yaptığı açıklamada “Çocuklar Duymasın dizisinin artık devam etme ihtimali yok. Dizi devam etse de artık Çocuklar Duymasın’da tekrar oynamayı düşünmüyorum” dedi.

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