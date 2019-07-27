Tamer Karadağlı açıkladı… Çocuklar Duymasın ile ilgili flaş gelişme

Tamer Karadağlı açıkladı… Çocuklar Duymasın ile ilgili flaş gelişme

Kanal D’de final yapan, ancak yapımcı ve senarist Birol Güven tarafından önümüzdeki yıllarda yeniden ekrana gelebileceği ifade edilen Çocuklar Duymasın ile ilgili Tamer Karadağlı’dan flaş bir açıklama geldi.

İlk bölümü 2002’de yayınlanan dizinin başrolünü üstlenen Karadağlı, özel bir radyo programında yaptığı açıklamada “Çocuklar Duymasın dizisinin artık devam etme ihtimali yok. Dizi devam etse de artık Çocuklar Duymasın’da tekrar oynamayı düşünmüyorum” dedi.