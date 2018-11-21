Tarık Papuççuoğlu kimdir? Tarık Papuççuoğlu nereli ve kaç yaşında?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tarık Papuççuoğlu, 14 Ocak 1949 doğumludur. İkinci Bahar dizisinde hayat verdiği “Kebapçı Vakkas” ve Hayat Bilgisi dizisindeki Amil Bey karakterleri ile geniş kitlelerce tanınmaya başlayan Tarık Papuççuğlu hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

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Şu sıralar Show televizyonunda yayınlanan Gülperi dizisinde, Yakup Ağa karakterini canlandıran Tarık Papuççuoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Tarık Papuççuoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

TARIK PAPUÇÇUOĞLU KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tarık Papuççuoğlu 14 Ocak 1949 yılında İstanbul’da doğmuştur. Galatasaray Lisesi’nin ardından, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Tarık Papuççuoğlu, Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları ve Ortaoyuncular gibi topluluklarda çalıştı.



1998 yılında İkinci Bahar dizisinde “Kebapçı Vakkas” rolüyle tanınmaya başlayan Tarık Papuççuoğlu, senaryosunu Gani Müjde’nin yazdığı 2003 yapımı ünlü “Hayat Bilgisi” dizisindeki Amil Bey rolünde hafızalara kazındı. Şevkat Yerimdar, Avrupa Avrupa, Papatyam, Kavak Yelleri, Cesaretin Var mı Aşka, Sinekli Bakkal, Yıldız Karayel gibi pek çok yapımda yer alan oyuncu 2016'da ise Çağan Irmak'ın filmi Benim Adım Feridun'da rol aldı.

Tarık Papuççuoğlu, 1971 yılında Gülgün Akansu ile evlendi. 2001 yılında boşandılar ve 8 yıl ayrı yaşadılar. Daha sonra tekrar birlikte yaşama kararı aldılar fakat evlenmediler. İki kızları vardır.

Show Tv ekranlarında yayınlanan Gülperi dizisinde Yakup Taşkın karakterini canlandıran Tarık Papuççuoğlu, 1.73 metre boyunda, 80 kilo ve Oğlak burcudur.

Tarık Papuççuoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Gülperi (Yakup Ağa) (TV Dizisi)

2017 – İçimdeki Fırtına (Nusret) (TV Dizisi)

2017 – Organik Aşk (Sinema Filmi)

2016 – Benim Adım Feridun (Şerafettin) (Sinema Filmi)

2015 – Günebakan (Servet Balkara) (TV Dizisi)

2015 – En Güzeli (Sinema Filmi)

2014 – Çarşı Pazar (Kadir) (Sinema Filmi)

2014 – Paşa Gönlüm (Mesut) (TV Dizisi)

2014 – Oflu Hoca’nın Şifresi (Erkek Ürolog) (Sinema Filmi)

2014 – Kadim Dostum (Hamdi Kadim) (TV Dizisi)

2013 – Şevkat Yerimdar (Bora) (Sinema Filmi)

2013 – İçimdeki Balık (Hasan) (Sinema Filmi)

2013 – Sürgün İnek (Kenan) (Sinema Filmi)

2012 – Düşman Kardeşler (Bereket Bey) (TV Dizisi)

2012 – Avrupa Avrupa (Ayhan) (TV Dizisi)

2011 – Yerden Yüksek (Cezmi Cezzar) (TV Dizisi)

2009-2011 – Papatyam (Taylan) (TV Dizisi)

2009 – Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi (Can Baba) (Sinema Filmi)

2009 – Ah Kalbim (Zeki) (TV Dizisi)

2008 – Cesaretin Var mı Aşka? (Ömer Karataş) (TV Dizisi)

2008 – Aman Annem Görmesin (Traş Hayri) (TV Dizisi)

2007 – Kısmetim Otel (Vural Yener) (TV Dizisi)

2007 – Sünnet Davası (TV Filmi)

2007 – Hayattan Korkma (Talat) (Sinema Filmi)

2007 – Oyun Bitti (Şehmuz) (TV Dizisi)

2007 – Sinekli Bakkal (Kız Tevfik) (TV Dizisi)

2006 – İlk Aşk (Azmi) (Sinema Filmi)

2003 – 2006 Hayat Bilgisi (Amil Bey) (TV Dizisi)

2002 – Mumya Firarda (Sinema Filmi)

2002 – Yıldız Karayel (TV Dizisi)

2002 – Derya & Deniz (Dursun) (TV Dizisi)

2002 – Azad 2 (Sinema Filmi)

2001 – Koltuk Sevdası (TV Dizisi)

2001 – Bizim Otel (Vakkas) (TV Dizisi)

2000 – Melekler Evi (İbrahim) (Sinema Filmi)

1999 – Evimiz Olacak mı? (Mihri) (TV Dizisi)

1998 – İkinci Bahar (Kebapçı Vakkas) (TV Dizisi)

1995 – Boşgezen ve Kalfası (Ercüment Abi) (TV Dizisi)

1991 – Şen Dullar (TV Dizisi)

1991 – Varsayalım İsmail (TV Dizisi)

1988 – Arkadaşım Şeytan (Mesut) (Sinema Filmi)

1988 – Arabesk (İsmail) (Sinema Filmi)

1986 – Aaahhh Belinda (Sinema Filmi)

1986 – Değirmen (Sinema Filmi)

1984 – Köşe Dönücü (TV Dizisi)