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Tarık Ünlüoğlu’nun eşinden duygusal mesaj
Tarık Ünlüoğlu’nun eşinden duygusal mesaj
Gülenay Kalkan, geçen yıl akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu eşi Tarık Ünlüoğlu'nu ölüm yıl dönümünde unutmadı. Instagram hesabından paylaşım yapan Kalkan, "1 Ekim! Öyle tarifsiz bir acı ki..." dedi.
Magazin 1 Ekim 2020 - 14:44

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ünal Bey ve Kurtlar Vadisi’ndeki Testere Necmi karakterleriyle Türk toplumunun kalbinde yer edinen Tarık Ünlüoğlu, geçen yıl ekim ayında akciğer tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Usta oyuncunun eşi Gülenay Alkan, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaparak Ünlüoğlu’nu 1. ölüm yıl dönümünde andı.

“ÖYLE TARİFSİZ BİR ACI Kİ…”

Kalkan, eşinin fotoğrafını yayınlayarak, altına “1 Ekim! Öyle tarifsiz bir acı ki…”notunu düştü.

Son güncelleme: 15:13 - 01.10.2020
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