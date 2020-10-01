Tarık Ünlüoğlu’nun eşinden duygusal mesaj
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ünal Bey ve Kurtlar Vadisi’ndeki Testere Necmi karakterleriyle Türk toplumunun kalbinde yer edinen Tarık Ünlüoğlu, geçen yıl ekim ayında akciğer tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Usta oyuncunun eşi Gülenay Alkan, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaparak Ünlüoğlu’nu 1. ölüm yıl dönümünde andı.
“ÖYLE TARİFSİZ BİR ACI Kİ…”
Kalkan, eşinin fotoğrafını yayınlayarak, altına “1 Ekim! Öyle tarifsiz bir acı ki…”notunu düştü.