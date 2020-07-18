Tatlı su balığı Arzum Onan

Ailesiyle birlikte tatile çıkan Arzum Onan, buradan yaptığı bikinili paylaşımı ile formunu koruduğunu gösterirken yaptığı yorumla gülümsetti.

Son zamanlarda heykel sanatına merak salan ve yaptığı çalışmaları sergileme fırsatı da bulan Arzum Onan, karantina dönemini ailesiyle geçirmiş ve bu süre zarfında da atölyesinde yeni sanat çalışmalarına imza atmıştı.

Havaların ısınmasıyla birlikte başlayan normalleşme sürecinin ardından tatile çıkan Arzum Onan virüsün halen süren etkilerinden korunmak adına tekne tatilini tercih etti. Bu tatillerinden zaman zaman paylaşımlarda da bulunan Onan bu defa bikinili bir karesi ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Kafasındaki şapkayla güneşin yakıcı etkisine engel olan Arzum Onan mavi bikinili karesinin altına: “Kendini denizkızı zanneden tatlı su balığı” notunu düştü.