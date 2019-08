Tim Seyfi kimdir? Tim Seyfi nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Netflix’in ikinci Türk dizisi Atiye’de rol alan Tim Seyfi hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Tim Seyfi kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

TİM SEYFİ KİMDİR?

Tim Seyfi, 10 Ağustos 1971 tarihinde Sivas Yıldızeli’de, 7 çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Asıl adı Timur Seyfettin Ölmezdir. Tim Seyfi, iki yaşına kadar Sivas’ta kaldı. Daha sonra Ailesiyle Almanya’ya gitti. Münih’te büyüdü.

Lise yıllarında Noise Pollution isimli rock grubunun kuruculuğunu üstlendi ve bu grupta şarkı söyledi. Münih ve civar şehirlerde bir çok konser performansı oldu. Bu esnada televizyonda gençlik programlarında sunuculuk yaptı. Fransa’da Marsilya Üniversitesinde 2 sene tercümanlık okuyup, üniversiteyi bitirdikten sonra Paris’te Cours Florent’da oyunculuk eğitimi aldı.

Oynadığı ilk film 2002 yılında yayınlanan Günlük'tür. Daha sonra Duvara Karşı isimli Fatih akın filmindeki rolüyle adından söz ettirdi. Tim Seyfi, Almanya’da verdiği bir work shop’ta tanıştığı yarı Türk-yarı İtalyan eşi Marianna ile evlendi. Ela Luna adında 2005 doğumlu bir kızı vardır.

Şimdilerde Netflix’in ikinci Türk dizisi Atiye’de rol alan olan Tim Seyfi, 1,72 metre boyunda, 65 kilo ve Aslan burcudur.

Tim Seyfi’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Atiye (TV Dizisi)

2017 – Es war einmal in Deutschland…(Fajnbrot) (Sinema Filmi)

2017 – Bruder: Schwarze Macht (Barış) (TV Dizisi)

2016 – Çakallarla Dans 4 (Şerafettin Top Müller)

2016 – Toril (José) (Sinema Filmi)

2016 – Nebile Hanım'ın Solucandeliği (Hakan) (Kısa Film)

2014 – Geronimo (Tarık) (Sinema Filmi)

2013 – Otisabi (Otisabi) (TV Dizisi)

2013 – Meine Beschneidung (Baba) (Kısa Film)

2012 – Berlin Kaplanı (Ayhan’ın Koruduğu Şarkıcı) (Sinema Filmi)

2012 – Abseitsfalle (Sinema Filmi)

2011 – Almanya’ya Hoşgeldiniz (Manav) (Sinema Filmi)

2010 – Vincent will meer (Carabinieri) (Sinema Filmi)

2010 – Freche Mädchen 2 (Sinema Filmi)

2009 – Vasha (Globe) (Sinema Filmi)

2009 – Na Lepom Plavom Dunavu (Boss) (Sinema Filmi)

2009 – Kapı (Max Oelze) (Sinema Filmi)

2009 – Evet, ich will! (Coşkun) (Sinema Filmi)

2009 – Almanya 2009 (Sinema Filmi)

2008 – Aşk Tutulması (Burçaslan) (Sinema Filmi)

2006 – Erken ölen, Daha Uzun Süre ölü Kalır (Kaffl) (Sinema Filmi)

2006 – Araba Charlie 2 (Dixons Handlanger Plotz) (TV Filmi)

2005 – Dilekler Zamanı (Kadir) (TV Filmi)

2005 – 2 Süper Film Birden (Necati) (Sinema Filmi)

2004 – Dilek Ağacı (Kadir) (TV Filmi)

2004 – Crook (İtalyan) (Sinema Filmi)

2003 – Duvara Karşı (Bavyera’daki Taksi Şoförü) (Sinema Filmi)

2002 – Günlük (Bingomann) (TV Filmi)