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Tolga’dan Çağatay’a Amerika uyarısı: Trump Amerikası farklı!
Tolga’dan Çağatay’a Amerika uyarısı: Trump Amerikası farklı!
Hayatını Amerika'da sürdüren Tolga Karel, sosyal medya hesabı üzerinden Amerika'da lokanta açacağı yazılıp çizilen oyuncu Çağatay Ulusoy'a bazı uyarılarda bulundu.
Magazin 29 Mart 2019 - 08:06

Oyuncu Çağatay Ulusoy, ticarete atılarak Amerika’da Türk lokantası açmaya karar verdi. Oyuncu, yeni mekanında mantı, çay, kahve ve lokum gibi Türk lezzetlerini satacak. Bir internet dizisinde başrol oyuncusu olan Çağatay Ulusoy’un setlerden ticarete atıldığı ve Amerika’da bir lokanta açacağı geride bıraktığımız günlerde yazılıp çizilmişti. Ulusoy konuyla ilgili şimdilik bir açıklama yapmazken onun bu yatırımıyla ilgili ilk yorum bir süredir hayatını Amerika’da sürdüren Tolga Karel’den geldi. Amerika’da tır şoförlüğü yapan Karel, oyuncu Çağatay Ulusoy’un bu macerasıyla ilgili şu sözleri sarf etti:

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