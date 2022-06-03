Tolgahan Sayışman, babasıyla ilgili soru karşısında ağladı

'40' programında Cansu Canan Özgen'in "Tolgahan Sayışman babasından neler gördü?" sorusu karşısında oyuncu ağladı. İki çocuk babası Sayışman "Böyle bir soruya böyle bir tepki vereceğimi bilmiyordum… Babam deyince aklıma Efehan geliyor, babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor. Ondan böyle etkilendim" dedi.

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Yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği ‘Aynasız Haluk’ filmi vizyona giren Tolgahan Sayışman, Cansu Canan Özgen ile 40’ın bu haftaki konuğu oldu.

Soruları tüm içtenliğiyle yanıtlayan oyuncu, babasının adını duyunca duygusal anlar yaşadı.

Meslektaşı Almeda Abazi ile evli olan iki çocuk babası Tolgahan Sayışman, Cansu Canan Özgen’in “Tolgahan Sayışman babasından neler gördü?” sorusuyla zor anlar yaşadı.

Ağlayan oyuncu, “Böyle bir soruya böyle bir tepki vereceğimi bilmiyordum. Böyle bir adam değilim. Babam deyince aklıma Efehan geliyor, babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor. Ondan böyle etkilendim. Duygulanmamın nedeni sadece babam da değil, çok fazla olay… Erkek evladınız olunca anlayabileceksiniz bazı şeyleri” dedi.

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