Tom Hanks kimdir? Tom Hanks’in rol aldığı filmler…

Tom Hanks sinema tutkunlarının yakından tanıdığı bir isim. Philadelphia ve Forrest Gump ile üst üste iki kez En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü alan Tom Hanks’in en önemli filmleri arasında, Forrest Gump, Philadelphia, Azap Yolu, Yeni Hayat, Er Ryan’ı Kurtarmak ve Yeşil Yol sayılabilir. 2006 Cannes Film Festivali, Tom Hanks’in simgebilimci profesör Robert Langdon rolünde oynadığı Dan Brown’un aynı isimli kitabından yola çıkılarak hazırlanan Da Vinci Şifresi ile açılış yapmış ve izleyenlerin beğenisini kazanmıştır. Tom Hanks Aralık 2019’da fahri Yunan vatandaşlığı aldı.

TOM HANKS’İN HAYATI



Tom Hanks, Kaliforniya’ya bağlı Concord’da dünyaya geldi. Çocukken Tom Hanks, aslında tutku ve yeteneğin çok olmadığı orta sınıf hayatını yaşadı. Beş yaşına geldiği zaman ailesi ayrıldı. Boşanmadan önce birkaç kez yeniden evlendiler. Daha sonra babası, geniş bir aileye sahip Asyalı bir kadınla evlendi. Çok sonraları Tom Hanks, Rolling Stone’ a “Ailemdeki herkes birbirini seviyor.” demiş ve eklemişti: “Fakat evde her zaman neredeyse elli kişi vardı. Tam olarak kendimi yabancı gibi hissetmedim ama bir şekilde onun dışındaydım.” Ailesi boşandığı zaman, Hanks, abisi Larry ve kız kardeşi seyyar aşçı olan babalarıyla birlikte Oakland’a yerleşene dek şehirden şehre dolaştılar. Tom, Kaliforniya’ya yerşeltikleri zaman 8 yaşındaydı. Tom’un genç olan erkek kardeşi ise annesiyle kalmıştı.

Hanks, okulda önemsiz biriydi. Rolling Stone ‘a “Garabettim” demişti ve şöyle devam etmişti: “Korkunç ve rahatsız edici bir şekilde utangaçtım. Aynı zamanda film şeritleri esnasında eğlenceli zamanlarda çığlık atabilen genç bendim. Ama hiçbir zaman başım belaya girmedi. Her zaman gerçekten iyi bir çocuktum ve oldukça sorumluydum.” (Adını hatırlayamadığı) Birkaç okul piyesinde oynamasına rağmen , rol yapma Tom Hanks için San Fransisko Körfez Bölgesi koleji olan Chabot Koleji’nden Sacramento Devlet Üniversitesi’ne geçene kadar gerçekçi bir olasılık değildi. Hanks, New York ‘a “Rol yapma sınıfları gürültü yapmayı seven ve havalı takılan biri için en iyi yer gibi görünürdü.” dedi. “Piyeselere gidip çok zaman harcadım. Tarihleri hiç yanıma almazdır. Doğrudan tiyatroya gider, kendime bir bilet alır, yerime geçer, programa bakar ve tam olarak oyunun içine girerdim. Bertolt Brecht, Tennessee Williams, Henrik Ibsen ve diğerlerini görerek böyle çok zaman geçirdim.”

Tom Hanks’in, Cleveland’daki Büyük Göller Tiyatro Festivali’nin başkanı olan Vincent Dowling ile karşılaşması bu rol yapma sınıfları sırasında olur. Dowling’in önerisi üzerine, Hanks Festival’de ışıklandırmadan set düzenine ve sahne yönetimine kadar her şeyi kapsayan üç yıllık bir deneyimi içine alan bir intern olur. Böyle bir karar Tom Hanks’in koleji bırakmasını gerektirdi. Fakat bu üç yılın sonunda, Hanks oyuncu olmak istediğine karar vermişti. Bu isteğin kısmen sebebi Shakespeare’in Veronalı İki Centilmen oyununda Proteus rolündeki (ki sadece birkaç kez oynadığı kötü adam rollerinden birindeki) performansından ötürü en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandığı Cleveland Eleştirmenleri Daire Ödülü’dür.

ROL ALDIĞI FİLMLER

1980 He Knows You’re Alone Elliot

1982 Mazes and Monsters Robbie Wheeling TV movie

1984 Splash Allen Bauer

1984 Bachelor Party Rick Gassko

1985 The Man with One Red Shoe Richard Harlan Drew

1985 Volunteers Lawrence Whatley Bourne III

1986 The Money Pit Walter Fielding, Jr.

1986 Nothing in Common David Basner

1986 Every Time We Say Goodbye David Bradley

1987 Dragnet Dedektif Pep Streebeck

1988 Big Josh Baskin (yetişkin)

1988 Punchline Steven Gold

1989 Turner & Hooch Dedektif Scott Turner

1989 The ‘Burbs Ray Peterson

1990 Joe Versus the Volcano Joe Banks

1990 Şenlik Ateşi Sherman McCoy

1992 A League of Their Own Jimmy Dugan

1992 Radio Flyer Yaşlı Mike

1993 Sleepless in Seattle Sam Baldwin

1993 Philadelphia Andrew Beckett

1994 Forrest Gump Forrest Gump

1995 Apollo 13 Jim Lovell

1995 Toy Story Sheriff Woody (seslendirme)

1996 That Thing You Do! Mr. White Aynı zamanda senarist ve yönetmen

1998 Saving Private Ryan Yüzbaşı John H. Miller

1998 Mesajınız Var Joe Fox

1999 Toy Story 2 Sheriff Woody (seslendirme)

1999 The Green Mile Paul Edgecomb

2000 Cast Away Chuck Noland

2002 Road to Perdition Michael Sullivan, Sr.

2002 Catch Me If You Can FBI Ajanı Carl Hanratty

2004 The Terminal Viktor Navorski

2004 The Ladykillers Profesör G.H. Dorr

2004 Elvis Has Left the Building Mailbox Elvis küçük rol

2004 The Polar Express Hero Boy/Santa Claus/Express Conductor/Hobo/Hero Boy’s Father/Narrator (voice)

2006 The Da Vinci Code Profesör Robert Langdon

2006 Cars Woody Car (seslendirme) küçük rol

2007 The Simpsons Movie Kendisi (seslendirme) Küçük rol

2007 Charlie Wilson’s War Charlie Wilson

2008 The Great Buck Howard Bay Gable

2009 Angels & Demons Professor Robert Langdon

2010 Toy Story 3 Şerif Woody (seslendirme)

2011 Larry Crowne Larry Crowne Aynı zamanda senarist ve yönetmen

2011 Extremely Loud and Incredibly Close Thomas Schell Jr.

2012 Electric City Cleveland Carr Web series

2012 Cloud Atlas Dr. Henry Goose/Hotel Manager/Isaac Sachs/Dermot Hoggins/Cavendish Look-a-like Actor/Zachry

2013 Captain Phillips Captain Richard Phillips

2013 Saving Mr. Banks Walt Disney

2014 Zamanın Unuttuğu Oyuncak Hikayesi Woody (Seslendirme) Kısa Animasyon

2015 Casuslar Köprüsü James Donovan

2015 A Hologram for the King Alan Clay

2015 Ithaca Bay Macauley

2016 The Circle Kalden

2016 Cehennem (2016 film) Robert Langdon

2017 Oyuncak Hikayesi 4 Woody (Seslendirme)