Tom Hanks kimdir? Tom Hanks’in rol aldığı filmler…

Tom Hanks sinema tutkunlarının yakından tanıdığı bir isim. Philadelphia ve Forrest Gump ile üst üste iki kez En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü alan Tom Hanks’in en önemli filmleri arasında, Forrest Gump, Philadelphia, Azap Yolu, Yeni Hayat, Er Ryan’ı Kurtarmak ve Yeşil Yol sayılabilir. 2006 Cannes Film Festivali, Tom Hanks’in simgebilimci profesör Robert Langdon rolünde oynadığı Dan Brown’un aynı isimli kitabından yola çıkılarak hazırlanan Da Vinci Şifresi ile açılış yapmış ve izleyenlerin beğenisini kazanmıştır. Tom Hanks Aralık 2019’da fahri Yunan vatandaşlığı aldı.
TOM HANKS’İN HAYATI
Tom Hanks, Kaliforniya’ya bağlı Concord’da dünyaya geldi. Çocukken Tom Hanks, aslında tutku ve yeteneğin çok olmadığı orta sınıf hayatını yaşadı. Beş yaşına geldiği zaman ailesi ayrıldı. Boşanmadan önce birkaç kez yeniden evlendiler. Daha sonra babası, geniş bir aileye sahip Asyalı bir kadınla evlendi. Çok sonraları Tom Hanks, Rolling Stone’ a “Ailemdeki herkes birbirini seviyor.” demiş ve eklemişti: “Fakat evde her zaman neredeyse elli kişi vardı. Tam olarak kendimi yabancı gibi hissetmedim ama bir şekilde onun dışındaydım.” Ailesi boşandığı zaman, Hanks, abisi Larry ve kız kardeşi seyyar aşçı olan babalarıyla birlikte Oakland’a yerleşene dek şehirden şehre dolaştılar. Tom, Kaliforniya’ya yerşeltikleri zaman 8 yaşındaydı. Tom’un genç olan erkek kardeşi ise annesiyle kalmıştı.
Hanks, okulda önemsiz biriydi. Rolling Stone ‘a “Garabettim” demişti ve şöyle devam etmişti: “Korkunç ve rahatsız edici bir şekilde utangaçtım. Aynı zamanda film şeritleri esnasında eğlenceli zamanlarda çığlık atabilen genç bendim. Ama hiçbir zaman başım belaya girmedi. Her zaman gerçekten iyi bir çocuktum ve oldukça sorumluydum.” (Adını hatırlayamadığı) Birkaç okul piyesinde oynamasına rağmen , rol yapma Tom Hanks için San Fransisko Körfez Bölgesi koleji olan Chabot Koleji’nden Sacramento Devlet Üniversitesi’ne geçene kadar gerçekçi bir olasılık değildi. Hanks, New York ‘a “Rol yapma sınıfları gürültü yapmayı seven ve havalı takılan biri için en iyi yer gibi görünürdü.” dedi. “Piyeselere gidip çok zaman harcadım. Tarihleri hiç yanıma almazdır. Doğrudan tiyatroya gider, kendime bir bilet alır, yerime geçer, programa bakar ve tam olarak oyunun içine girerdim. Bertolt Brecht, Tennessee Williams, Henrik Ibsen ve diğerlerini görerek böyle çok zaman geçirdim.”
Tom Hanks’in, Cleveland’daki Büyük Göller Tiyatro Festivali’nin başkanı olan Vincent Dowling ile karşılaşması bu rol yapma sınıfları sırasında olur. Dowling’in önerisi üzerine, Hanks Festival’de ışıklandırmadan set düzenine ve sahne yönetimine kadar her şeyi kapsayan üç yıllık bir deneyimi içine alan bir intern olur. Böyle bir karar Tom Hanks’in koleji bırakmasını gerektirdi. Fakat bu üç yılın sonunda, Hanks oyuncu olmak istediğine karar vermişti. Bu isteğin kısmen sebebi Shakespeare’in Veronalı İki Centilmen oyununda Proteus rolündeki (ki sadece birkaç kez oynadığı kötü adam rollerinden birindeki) performansından ötürü en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandığı Cleveland Eleştirmenleri Daire Ödülü’dür.
ROL ALDIĞI FİLMLER
1980 He Knows You’re Alone Elliot
1982 Mazes and Monsters Robbie Wheeling TV movie
1984 Splash Allen Bauer
1984 Bachelor Party Rick Gassko
1985 The Man with One Red Shoe Richard Harlan Drew
1985 Volunteers Lawrence Whatley Bourne III
1986 The Money Pit Walter Fielding, Jr.
1986 Nothing in Common David Basner
1986 Every Time We Say Goodbye David Bradley
1987 Dragnet Dedektif Pep Streebeck
1988 Big Josh Baskin (yetişkin)
1988 Punchline Steven Gold
1989 Turner & Hooch Dedektif Scott Turner
1989 The ‘Burbs Ray Peterson
1990 Joe Versus the Volcano Joe Banks
1990 Şenlik Ateşi Sherman McCoy
1992 A League of Their Own Jimmy Dugan
1992 Radio Flyer Yaşlı Mike
1993 Sleepless in Seattle Sam Baldwin
1993 Philadelphia Andrew Beckett
1994 Forrest Gump Forrest Gump
1995 Apollo 13 Jim Lovell
1995 Toy Story Sheriff Woody (seslendirme)
1996 That Thing You Do! Mr. White Aynı zamanda senarist ve yönetmen
1998 Saving Private Ryan Yüzbaşı John H. Miller
1998 Mesajınız Var Joe Fox
1999 Toy Story 2 Sheriff Woody (seslendirme)
1999 The Green Mile Paul Edgecomb
2000 Cast Away Chuck Noland
2002 Road to Perdition Michael Sullivan, Sr.
2002 Catch Me If You Can FBI Ajanı Carl Hanratty
2004 The Terminal Viktor Navorski
2004 The Ladykillers Profesör G.H. Dorr
2004 Elvis Has Left the Building Mailbox Elvis küçük rol
2004 The Polar Express Hero Boy/Santa Claus/Express Conductor/Hobo/Hero Boy’s Father/Narrator (voice)
2006 The Da Vinci Code Profesör Robert Langdon
2006 Cars Woody Car (seslendirme) küçük rol
2007 The Simpsons Movie Kendisi (seslendirme) Küçük rol
2007 Charlie Wilson’s War Charlie Wilson
2008 The Great Buck Howard Bay Gable
2009 Angels & Demons Professor Robert Langdon
2010 Toy Story 3 Şerif Woody (seslendirme)
2011 Larry Crowne Larry Crowne Aynı zamanda senarist ve yönetmen
2011 Extremely Loud and Incredibly Close Thomas Schell Jr.
2012 Electric City Cleveland Carr Web series
2012 Cloud Atlas Dr. Henry Goose/Hotel Manager/Isaac Sachs/Dermot Hoggins/Cavendish Look-a-like Actor/Zachry
2013 Captain Phillips Captain Richard Phillips
2013 Saving Mr. Banks Walt Disney
2014 Zamanın Unuttuğu Oyuncak Hikayesi Woody (Seslendirme) Kısa Animasyon
2015 Casuslar Köprüsü James Donovan
2015 A Hologram for the King Alan Clay
2015 Ithaca Bay Macauley
2016 The Circle Kalden
2016 Cehennem (2016 film) Robert Langdon
2017 Oyuncak Hikayesi 4 Woody (Seslendirme)