Trakya Müzik Festivali programı açıklandı

Trakya bölgesinde düzenledikleri birçok önemli etkinlik ve festivalle isimlerinden söz ettiren ‘Trakya Organizasyon’ tarafından gerçekleştirilecek olan ‘Trakya Müzik Festivali’, Türkiye'nin sevilen grup ve sanatçılarını müzikseverlerle buluşturacak. Erikli Sahili, İstanbul’a yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki Ege Denizi’nin doğu kesiminde bulunan Saros Körfezi'nde yer alıyor. Kendi kendini temizleyen dünyanın 3. körfezi olan Saros'un parlayan yıldızı Erikli, muhteşem doğası, denizi ve ışıl ışıl kumsalıyla, turizmin ve festivallerin merkezi olmaya aday gösteriliyor. İşte festivalde sahne alacak olan müzisyenler: Yıldız Tilbe, Hayko Cepkin, Teoman, Şebnem Ferah, Athena, Cem Adrian, Moğollar, Edip Akbayram, Yeni Türkü, Duman, Manga, Manuş Baba, Sagopa Kajmer, Adamlar, Pentagram,Canbay & Wolker,İstanbul Trip,Şehinşah,Velet