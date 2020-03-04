Tuba Ünsal’dan erkek oyunculara cinsiyet eşitliği göndermesi

Oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal, katıldığı bir etkinlikte toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine açıklamalarda bulundu. Ünsal, oyunculuk sektörü üzerine çarpıcı tespitler yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü’nün düzenlediği etkinlikte konuşan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, oyunculuk yaparken kadın olmanın en büyük zorluğunun erkeklerle aynışartlarda çalışamamak olduğunu söyledi. Tuba Ünsal Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hâlâ gerekli seviyeye ulaşmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Türkiye’de hiçbir alanla toplumsal cinsiyet eşitliği söz konusu değil. Maalesef çok ataerkil. Oyunculuk yaparken kadın olmanın zorluğu, erkeklerle aynı şartlarda çalışmamak. Aynı zaman diliminde çalışıyorsunuz, aynı mesaiyi, emeği harcıyorsunuz ama Türkiye’de erkek oyuncular çok daha fazla para kazanıyor.”

“SANATÇI TOPLUMA YOL GÖSTERMELİ”

Sözlerine devam eden güzel oyuncu, “Cinsiyetlerin üzerinde büyük büyük kütleler, algılar var. Bunun tam tersini söylemeye çalışırken şunu anladım; Türkiye, bunları konuşmak için hala çok bebek adımlarında bir ülke. Ama bizim gibi insanların taşın altına elini koyması gerekiyor. Çünkü sanatçının toplumdaki duruşum toplumun istediğini vermek değil, topluma yol göstermek, ışık tutmak olması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.