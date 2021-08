Tuğba Özay’dan Yeni Akit’e suç duyurusu

Ünlü eski manken Tuğba Özay, avukatı Edip Önder ile birlikte İstanbul Adliyesi’ne gelerek, kendisi hakkında haber yapan gazete ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Özay, “İnsanlar, ‘Evi yanmamış ki’ diyor. İnanılır gibi değil. Allah'a inanıyorsunuz madem şükredelim. ‘Geçmiş olsun’ denilmesi gereken yerde yine ben suçlanıyorum. Herkesi Allah’a havale ediyorum” dedi.

FAHRETTIN ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ünlü eski manken Tuğba Özay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangının çiftliğinin bulunduğu bölgeye sıçraması üzerine Instagram hesabından paylaşım yaparak gözyaşları içinde yardım istemişti. Özay, “Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Her yer, her şey yanıyor” demişti.

Özay, ilerleyen saatlerde sinir krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden yaptığı paylaşımda ise, “Arkadaşlar ben felç geçirdim. Yandı, her yer yandı. Çiftliğimiz, evimiz her şey yandı. Dünden beri yalvarıyorum. Destek istiyorum. Yandı, her yer yandı. Ben böyleyim, felç geçirdim” ifadelerini kullanmıştı.

Özay hakkında haber yapan Yeni Akit gazetesi ise, ‘Manken Tuğba Özay'ın bacak gösterip aldığı çiftliği de mi varmış?' başlığını kullanmıştı.

YENİ AKİT VE YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yeni Akit'in haberi üzerine, Tuğba Özay, bugün avukatı Edip Önder ile birlikte, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelerek, Yeni Akit Gazetesi, Genel Yayın Yönetmeni, Yazı İşleri Müdürü ve haberi yazan gazeteci hakkında ‘hakaret', ‘Basın Kanununa aykırılık' ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Özay'ın avukatı Önder ile birlikte savcılığa sundukları suç duyurusu dilekçesinde, yapılan haber ile Özay'ın, onur, şeref ve saygınlığının kitleler önünde rencide edildiği ve alenen ‘Hakaret' ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunun işlendiği belirtildi.

ÖZAY İSYAN ETTİ

Suç duyurusunda bulunan Özay, İstanbul Adliyesi önünde avukatıyla birlikte basın açıklaması yaptı. Özay, “Sosyal medya hesaplarımdan haberciymişim gibi sürekli olarak duyurular yapmaya çalışıyorum. O bölgede şu anda çok büyük sıkıntılar, çok büyük zorluklar var. Korkunç bir afetin içerisinde, insanlar müthiş bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Ormanlarımız gitti, tüm canlarımız gitti. Milyonlarca hayvanımız gitti, nefesimiz, canlarımız gitti. Ülkenin gündemi bu kadar sıcakken açıkçası kendim bu şekilde gündem olmuş olmaktan dolayı da büyük utanç duyuyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bir şey söylesem ‘reklam mı yapıyor' diyecekler korkusuyla o bölgeyle ilgili gayretlerimi anlatmak dahi istemiyorum. Bir yandan bunlarla mücadele ederken, bir yandan hakkımda yapılan linç kampanyasıyla mücadele etmek inanılır gibi değil. Çok büyük üzüntüler. Şu anda bizim kavga değil, sosyal medya üzerinden birbirimizi linç değil, bunları yapmak yerine kenetlenmemiz lazım. Ülkemiz, canımız ciğerimiz her yerimiz gidiyor. Bakın sadece Antalya, Manavgat değil. Adana, Mersin, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Denizli, Isparta, Kayseri, Uşak… Olayın ciddiyetinin lütfen farkında olalım. Kavga etme zamanı değil. Birbirimizi kötülemenin ötekileştirmenin, bir şeyler ilan etmenin zamanı değil” ifadelerini kullandı.

“FELÇ OLSAYDIM DAHA MI MUTLU OLACAKTINIZ”

Ünlü manken, “Benim için, ‘İşte felç olmamış, ne var ki canım' deniliyor. O kadar çok şeye karşı dik durmaya çalışıyorum ki. Yani felç olsaydım daha mı mutlu olacaktınız. Allah korudu. Benim evimde, çiftliğimde belki diğer vatandaşlarımızın evinde olduğu gibi büyük bir zayiat yok, ben yine çalışırım, yine elimden gelen mücadeleyi veririm. Ama ormanlarımız, her yer gitti. Benim her gün ağacını, çiçeğini suladığım o bahçelerim gitti. İnsanlar, ‘Evi yanmamış ki' diyor. İnanılır gibi değil. Allah’a inanıyorsunuz madem şükredelim. Belki ben bir mucizenin eşiğinden kurtuldum. Ben o gün felç geçirdim. Benim hala da kollarım mor. Ben biç kimseye yalan söylemedim. Beni doktorlarımız kurtardı. Ben kendimden geçmiştim. Ben 14 sene içinde ikinci büyük yangın felaketini yaşamış bir insanım. Allah kimseyi böyle bir sınavdan geçirmesin” dedi.

“KAVGA ZAMANI DEĞİL. BENİM BU KADAR ÜSTÜME GELMEYİN”

Yangınların devam ettiği bölgelere ilişkin de konuşan Özay, “Orada kilometre karelerce ormanımız yok oldu. Binlerce vatandaşımız evsiz. Yörük kadınlarımız şehir hayatını bilmez, onlar dağda yaşamayı bilir, onların bildiği keçilerini otlatmak, ineğini sağmak, onlar şu anda yapayalnız. Yapmayın. Ülkece seferber olmalıyız. Kavga zamanı değil. Benim bu kadar üstüme gelmeyin. Ben güçlü bir insanım Allah'ıma çok şükür. Ben kimsenin karşısında ajitasyon yapacak durumda değilim. Ama bu kadar da linçi hak edecek ne yaptım. Ben sizin görmediğiniz neler yapıyorum. Göz gözü görmediği için, dumanlar, küller olduğu için etrafta yardımcım kendi evinin, çiftliğimizin, her şeyimizin yandığını zannetmiş kadın. O da travma yaşıyor o anda. Bir dağın tepesinden olan biteni görmeye çalışıyor bu insanlar. Çiftliğimizin içindeki elektrik direkleri devrildi. O devrilmesiyle çıkan sesten zannetmiş ki kadıncağız evi patladı. Bana da o esnada bunu söyleyince, canlı yayında olduğum için ben de o anda sinir krizi geçirdim. Allah kimseye bu acıları yaşatmasın” şeklinde konuştu.

“HERKESİ ALLAHA HAVALE EDİYORUM”

Konuşmasına devam eden Özay, “Bu vatan hepimizin. Gidecek başka hiçbir yerimiz yok. Hiç birimizin yok. Ben sadece kendi evime, kendi ağacıma, kendi bahçeme üzülen bir insan değilim. Ben dünyanın neresinde bir acı olursa yüreği ortada atan bir insanım. Burası vatanım. Ben hiçbir zaman vatanımı terk etmedim. Lütfen sağduyulu yaklaşalım birbirimize. Tamam, ben size göre kötü olayım. Gerçekten her şeye dayanırım ama bu kadar iftira, bu kadar yalanın, olmadığım şeylerin içerisinde olmuş gibi gösterilmek yordu. O kadar işler yapıyorum, o kadar güzel şeyler yapmaya çalışıyorum manşetlere taşımıyorsunuz. Bu kadar mağduriyetimiz var. Bunda da geçmiş olsun denilmesi gereken yerde yine ben suçlanıyorum. Herkesi Allah’a havale ediyorum” dedi.

“YENİ AKİT'İN HABERİ İNSANLIK ADINA UTANÇ VERİCİ”

Ünlü manken Tuğba Özay'ın avukatı Edip Önder ise, “Türkiye'de çok önemli olaylar, özellikle de orman yangınları yaşanıyorken bu tip şeylerle uğraşmayı biz de arzulamayız. Ancak Yeni Akit gazetesinin Tuğba hanımla ilgili yapmış olduğu haber gerçekten insanlık adına utanç verici. Kamuoyunu aydınlatıcı hiçbir özelliği olmayan, haber niteliği taşımayan bir haber yapıldı. Bu haberi inceledik ve suç içerdiğini tespit ettik. Yeni Akit gazetesinin adı belli olmayan yazarı ve Genel Yayın Yönetmeni hakkında, ‘halkı kin ve nefrete tahrik', ‘hakaret' ve kadına şiddet içeren bir suç olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçeve içerisinde suç duyurusunda bulunduk” dedi.

İlginizi Çekebilir Işın Karaca'nın yorumu Tuğba Özay'ı çıldırttı