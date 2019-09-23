Tülin Şahin için çok özel bir gün!

Dün yapılan Danimarka Çocuk Festivali’ne katılan Tülin Şahin, burada çekilmiş karelerini instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisine sundu. Darüşşafaka Cemiyeti ile birlikte düzenlenen etkinlikte boy gösteren anne adayı Tülin Şahin Danimarka ve Türkiye bayrakları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Şahin bu kareyi; “Biri doğup ve büyüdüğüm, eğitimimi aldığım ülke… Diğeri ise kanım, gururla ‘tanıtım yüzü' olduğum canım ülkem. Her ikisinin yeri de doğal olarak ayrı tabii ve ne mutlu ki her zaman birlikte böyle çok güzel ve anlamlı etkinliklerde bir araya geliyoruz” sözleriyle paylaştı.