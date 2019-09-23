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Tülin Şahin için çok özel bir gün!
Tülin Şahin için çok özel bir gün!
Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Tülin Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisi için son derece özel bir anı takipçilerine ulaştırdı.
Magazin 23 Eylül 2019 - 09:45

Dün yapılan Danimarka Çocuk Festivali’ne katılan Tülin Şahin, burada çekilmiş karelerini instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisine sundu. Darüşşafaka Cemiyeti ile birlikte düzenlenen etkinlikte boy gösteren anne adayı Tülin Şahin Danimarka ve Türkiye bayrakları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Şahin bu kareyi; “Biri doğup ve büyüdüğüm, eğitimimi aldığım ülke… Diğeri ise kanım, gururla ‘tanıtım yüzü' olduğum canım ülkem. Her ikisinin yeri de doğal olarak ayrı tabii ve ne mutlu ki her zaman birlikte böyle çok güzel ve anlamlı etkinliklerde bir araya geliyoruz” sözleriyle paylaştı.

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