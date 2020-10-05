Mehmet Yağmur coronaya yenik düştü

Malatya’da bir süre önce corona virüsüne yakalanan oyuncu Mehmet Yağmur (78), Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ancak Yağmur, geçen cumartesi günü doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Yağmur, dün Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“YEDİĞİ HER YUMRUKTA AYAĞA KALKIP EVİNE EKMEK GÖTÜRÜRDÜ”

Geçen yıl düzenlenen 9’uncu Uluslararası Malatya Film Festivali’nde ‘Sinemanın Olmazsa Olmazları’ ödülüne layık görülen Mehmet Yağmur’a ödül veren yönetmen Haydar Işık, şunları söyledi:

* Figüran mecazi olarak ‘sönük, etkisiz olan kimse’ anlamına gelse de gerçekte dizi ve sinemada konuşması olmayan ya da çok az olan rolleri oynayan kimselere denir.

* Başroller, ışıklar, kameralar, karavanlar. Dizi ve film sektörünün olmazsa olmazları sayılırken, figüranlar genellikle arka planda kalır hatta unutulur. Hâlbuki onlar film setlerinin ‘fark edilmeyen’ yıldızlarıdır.

* Sıkça görürsünüz aslında onları ama dikkat etmezsiniz. İsimlerini kimse bilmez. Setlerde bile ‘figüranlar şöyle geçsin’ denir. Ya bir kafe sahnesinde arka masada oturan müşteri, ya bir hastane sahnesinde sırasını bekleyen hastadır, ya da bir avukattır.

* Ya da Mehmet Yağmur gibi Yeşilçam filmlerinde devamlı dayak yiyen kötü adamdır. Yediği her yumrukta ayağa kalkıp evine ekmek götürdü Mehmet ağabey.

* Koordinatörlüğünü yaptığım 9’uncu Malatya Film Festivali’nde ‘Sinemanın olmazsa olmazları’ kategorisinde kendisine ödül vermiştik. Yüzlerce filmde binlerce dayak yemiş ve hep ayakta kalmıştı.

* Yıllar sonra ‘fark edildiğinin’ görülmesi onu çok mutlu etmişti. Ancak hayatın yumruğuna yenik düştü Mehmet ağabey.

MEHMET YAĞMUR KİMDİR?

Malatya’da doğan Mehmet Yağmur, 1959’da 17 yaşındayken ailesinden izin alamadığı için kaçak olarak bindiği bir trenle İstanbul’a kaçtı.

İstanbul’a geldiği ilk günler parklarda yatan Yağmur, Kapalıçarşı’da kalem, tarak, defter satmaya başladı.

Seyyar tablasına el koyan zabıtayla kavga ettikten sonra Kapalıçarşı’dan kaçarak Yeşilçam Sokağı’na gitti.

Orada tanıştığı birinin aracılığıyla film setlerinde ışıkçılık yapmaya başlayan Mehmet Yağmur, 1970’de oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

‘Bin Yıllık Yol’ adlı sinema filminde kavga sahnelerinde rol alacak bir oyuncunun sete gelmemesi üzerine yönetmen Yılmaz Duru’nun “Mehmet, seni oynatalım” demesiyle oyunculuk kariyeri başladı.

Mehmet Yağmur, 2000 yılına kadar 110 filmde ‘kötü adamı’ canlandırdı.