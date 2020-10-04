Coronaya yakalanan ünlü modacı Kenzo Takada hayatını kaybetti
Japon tasarımcı Takada’nın Fransa’da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.
İlk defilesini Nisan 1970’de Paris’teki Galerie Vivienne’deki butiğinde sahneleyen Takada, 1980’lerde kadın ve erkek modasına damga vurmuştu.
Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Takada’yla ilgili “Kenzo, 4 Ekim 2020 Pazar günü Neuilly-sur-Seine’deki Amerikan Hastanesinde vefat etti” açıklaması yapıldı.
Geçtiğimiz yaz tatil için Türkiye’ye gelen Takada, ilk kez 20 sene önce Bodrum'a geldiğini söylemişti.