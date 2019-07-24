Türkan Şoray’dan ‘Çay Saati’ fotoğrafı

Her sene kızı Yağmur Ünal ile baş başa tatile çıkan Şoray bu sene tüm ailesiyle tatil yapmaya karar verdi. Bodrum’dan başlayarak Fethiye’ye kadar yapmayı düşündüğü tatil için yat kiralayan Türkan Şoray, sosyal medya hesabından zaman zaman bu seyahatine dair kareler paylaşıyor.

Ailesinin rahatı için hiçbir masraftan kaçınmayan sanatçının bu tatiline kızları Yağmur ve Irmak Ünal başta olmak üzere kız kardeşleri Nazan Şoray ve Figen Çevik Gezer de katıldı.

HAYRANLARI İNANMADI

Türkan Şoray bundan birkaç gün önce ‘Çay saati’ notuyla bir fotoğrafını yükledi. Yüzünün bir kısmını şapkanın siperliği ile kapatan Şoray’ın bu karesine yapılan; “Dublör kullanmışız Türkan Sultan, kardeşe selam” yorumu ise son derece dikkat çekti.