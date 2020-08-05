Türkiye’de tatildeyken iki ayağı da kırılmıştı… Katie Price ülkesine böyle döndü

Türkiye’de tatildeyken iki ayağı da kırılmıştı… Katie Price ülkesine böyle döndü

Hem diş tedavisi nedeniyle hem de tatil yapmak için Türkiye’ye gelen Katie Price, geçen gün iki bacağını kırmıştı. İngiliz model ve televizyon yıldızı, ülkesi İngiltere’ye döndü.

42 yaşındaki yıldız, yeni sevgilisi Carl Woods ve Türkiye’ye getirdiği iki çocuğuyla birlikte Londra’daki Heathrow Havaalanı’nda görüntülendi. Uçaktan indikten sonra havaalanında özel bir araca binen Price, tekerlekli sandalye kullanarak havaalanından çıktı.

İki bacağı da alçıda olan Price’ı, özel araçtan tekerlekli sandalyeye sevgilisi Woods, kucağına alarak taşıdı. Havaalanı görevlisi tekerlekli sandalyeyi iterken, Carl Woods da Price’ın elini tuttu.

Çift, Price’ın 15 yaşındaki oğlu Junior ve 13 yaşındaki kızı Princess ile birlikte havaalanı dışında kendilerini bekleyen araca doğru ilerledi. Ünlü modeli araca yine sevgilisi taşıdı.

Price, tatil yaptığı beldenin eğlence parkında iki bacağını ve bir ayak bileğini birden kırmıştı.