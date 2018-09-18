Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon bugün mü? Ufak Tefek Cinayetler ne zaman başlayacak?

Ufak Tefek Cinayetler yeni sezona 'Ufak Tefek Cinayetler ve daha büyükleri...' sloganı ile merhaba diyor. Dizinin takipçileri Ufak Tefek Cinayetler ne zaman başlayacak merak ediliyor. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümün tarihi belli oldu. Peki bu akşam başlayacak mı?

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Dört gösterişi seven kadın ve onların lükse bulanmış, birbirleriyle yarışa çevirdikleri hayatları anlatan Ufak Tefek Cinayetler başlıyor… Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonda yeni isimler ve karmaşık hale gelen olaylarla izleyicilerin nefesini keseceğe benziyor. Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonda Sarmaşık’a taşınan beklenmeyen misafir ortalığı daha da karıştıracak. Gelen en çok Merve’ye ayak bağı olacak! İşte Ufak Tefek cinayetler ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı ve yeni sezon yeni bölüm fragmanı…

UFAK TEFEK CİNAYETLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Salı günleri yayınlanan ve reyting sıralamasında hatırı sayılır yer kaplayan Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonda yayın günü de değişmedi. Ufak Tefek Cinayetler'in 18 Eylül Salı günü yani bugün yeni sezonu ile ekranda olacak

UFAK TEFEK CİNAYETLER 2. SEZON 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



UFAK TEFEK CİNAYETLER SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.



