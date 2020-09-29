Uğur Güneş eski sevgilisi Reyhan Cansu’dan 1 TL’lik tazminat istiyor!

Magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ‘Bir Zamanlar Çukurova'’ dizinde ‘Yılmaz’ karakterine hayat veren oyuncu Uğur Güneş'in, önceki yıllarda şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığını iddia etmiş ve ikilinin ev ortamında çekilmiş samimi fotoğraflarını yayınlamıştı. Onur Akay şimdi de Reyhan Cansu'nun kadınlık gururu kırıldığı için Uğur Güneş'e açtığı 1 TL'lik tazminat davasında, Uğur Güneş'in avukatı aracılığı ile verdiği karşı dava dilekçesi hakkında bir yazı kaleme aldı.



BU SEFER UĞUR GÜNEŞ 1 TL’LİK TAZMİNAT İSTİYOR!

Kendi internet sitesinde, “Kırılan kadınlık gururu ne olacak?” başlıklı bir yazı yazan Akay, “Uğur Güneş, avukatı aracılığı ile karşı dava dilekçesini verdi. Güneş, basına yaptığı açıklamasında yalan haber demişti ama dava dilekçesinde tanışma evresinden bahsediliyor ve dilekçede dava için gizli celse talebinde bulunuyor.

Henüz gizli celse talebi kabul edilmemiş ama madem yalan haber neden gizli celse istiyor? Dilekçede ayrıca ‘Karşı davamızın kabulü ile müvekkilimiz lehine Bir Türk Lirası manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep etmek gereği hasıl olmuştur’ denilerek, bu sefer Uğur Güneş, Reyhan Cansu'dan 1 TL'lik tazminat istiyor” İfadelerini kullandı.