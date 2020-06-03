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Ümit Erlim kimdir? Ümit Erlim nereli ve kaç yaşında?
Ümit Erlim kimdir? Ümit Erlim nereli ve kaç yaşında?
Ümit Erlim, 1987 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini 2011-2014 tarihleri arasında yayınlanan Pis Yedili dizisi ile yaşayan Ümit Erlim hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ümit Erlim nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 3 Haziran 2020 - 10:52

Son olarak rol aldığı Göçebe isimli sinema filminde Tima karakterini canlandırmış olan Ümit Erlim hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ümit Erlim kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ÜMİT ERLİM KİMDİR?

Ümit Erlim, 27 Eylül 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Fizik Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Pis Yedili adlı dizide canlandırdığı Zeki karakteriyle gerçekleştiren ve tanınmaya başlayan Ümit Erlim, 2015 yılında Çağan Irmak’ın yönettiği, başrolünde Demek Akbağ’ın yer aldığı Nadide Hayat adlı sinema filminde rol aldı. Ümit Erlim, 1.83 metre boyunda ve Terazi burcudur.

Ümit Erlim'in rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – Göçebe (Tima) (Sinema Filmi)
2015 – Nadide Hayat (Kerim) (Sinema Filmi)
2011-2014 – Pis Yedili (Zeki) (TV Dizisi)

Son güncelleme: 10:53 - 03.06.2020
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