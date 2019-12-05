Ünlü oyuncu Emma Stone ve Dave McCary nişanlandı

Ünlü oyuncu Emma Stone ve Dave McCary nişanlandı

Hollywood'un sevilen oyuncusu Emma Stone, iki yıldır birlikte olduğu Dave McCary ile nişanlandı. McCary bu güzel haberi dün Instagram hesabından bir fotoğrafla duyurdu.

101 Dalmaçyalı filminin kötü karakteri Cruella De Vil’i canlandıracak olan oyuncu Emma Stone ve sevgilisi Dave McCary evliliğe ilk adımı attı.

Ünlü çift 2016’da Oscar ödüllerinde tanıştı ve ilişkilerini gizli yaşamayı tercih etti. Magazin gündeminden çoğu zaman uzak duran çiftin evlilik kararı hayranlarını mutlu etti.

Emma Stone’un yüzüğünü gösterdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Dave McCary, fotoğrafa açıklama yapmadan sadece kalp emojisi koymakla yetindi.

Çift ilk kez 2017 yılında New York’ta birlikte görüntülenmişti. Özel hayatını kameralar önünde yaşamaktan uzak duran Emma Stone, geçen sene Ağustos ayında Elle dergisine verdiği bir röportajda, “Eskiden asla evlenmeyeceğim ve çocuk yapmayacağım” dediğini fakat yaş aldıkça evlenip çocuk yapma isteğinin arttığını itiraf etmişti.