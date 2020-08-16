Ünlü rapçi Eypio’dan yıllar sonra gelen acı itiraf

Babasıyla hiçbir zaman arasının iyi olmadığını dile getiren Eypio, nedenini ise şöyle anlattı: “Babamla aram hiçbir zaman iyi olmadı. Çünkü beni çok döverdi. Kitapsızca vururdu. Görüşmüyoruz onunla… Ünlü olmadan önce de görüşmüyordum. Annem babam uzun zaman önce ayrıldı. En son babamın iki çocuğu vardı. Makine gibi çalışıyor peder. Küçükken babam yurtdışına gittiğinde mutlu olurdum. Onu hayatımdan çıkarmışım gibi hissetmiyorum çünkü zaten yoktu. Hafiflemiş gibiyim…”ifadelerini kullandı