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Ünlü rapçi Eypio’dan yıllar sonra gelen acı itiraf
Ünlü rapçi Eypio’dan yıllar sonra gelen acı itiraf
Ünlü rapçi Eypio, Armağan Çağlayan’ın programına konuk oldu. Sanatçı, küçükken kendisini çok döven babasıyla görüşmediğini itiraf etti.
Magazin 16 Ağustos 2020 - 09:34

Babasıyla hiçbir zaman arasının iyi olmadığını dile getiren Eypio, nedenini ise şöyle anlattı: “Babamla aram hiçbir zaman iyi olmadı. Çünkü beni çok döverdi. Kitapsızca vururdu. Görüşmüyoruz onunla… Ünlü olmadan önce de görüşmüyordum. Annem babam uzun zaman önce ayrıldı. En son babamın iki çocuğu vardı. Makine gibi çalışıyor peder. Küçükken babam yurtdışına gittiğinde mutlu olurdum. Onu hayatımdan çıkarmışım gibi hissetmiyorum çünkü zaten yoktu. Hafiflemiş gibiyim…”ifadelerini kullandı

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