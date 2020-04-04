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Ünlü şarkıcı Pink’ten corona açıklaması: Önce pozitif sonra negatif çıktı!
Ünlü şarkıcı Pink’ten corona açıklaması: Önce pozitif sonra negatif çıktı!
Ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve 3 yaşındaki oğlu Jameson'ın 2 hafta önce corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Birkaç gün önce yeniden test yapıldığını belirten Pink, bu kez sonucun negatif olduğunu belirtti.
Magazin 4 Nisan 2020 - 19:07

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül corona virüsünden (Covid-19) bir ünlü isim daha etkilendi.

ABD’li ünlü şarkıcı Pink sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

* İki hafta önce 3 yaşındaki oğlum Jameson ve ben Covid-19 belirtileri gösteriyorduk.

* Şanslıydık ki hekimimiz sayesinde test yaptırdık. Sonucum pozitif çıktı.

* Ailem halihazırda evde kalıyordu ve bunu doktorumuzun talimatını izleyen son iki hafta boyunca sürdürdük.

Ünlü şarkıcı Pink, birkaç gün önce kendilerine yeniden test yapıldığını ve bu kez test sonuçlarının negatif çıktığını ifade etti.

VİRÜSLE MÜCADELEYE DESTEK

İnsanları virüsü hafife almamaları konusunda da uyaran Pink, “Bu hastalık ciddi ve gerçek. İnsanlar hastalığın genç ve yaşlı, sağlıklı ve sağlıksız, zengin ve fakirleri etkilediğini bilmelidir” ifadelerini kullandı.

Pink, bu süreçte mücadele gösteren sağlık çalışanlarını destek olmak amacıyla Temple Üniversitesi Hastanesi Acil Yardım Fonu’na 500 bin dolar ve Los Angeles Kriz Fonu’na da 500 bin dolar bağış yapacağını duyurdu. İHA

Şarkıcı Pink. FOTO: İHA

Son güncelleme: 19:09 - 04.04.2020
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