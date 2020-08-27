Vatan Şaşmaz kimdir? Vatan Şaşmaz ölümünün 3. yıl dönümü…

Oyuncu Vatan Şaşmaz, 3 yıl önce Filiz Aker tarafından Beşiktaş’ta bir otel odasında silahla vurularak öldürülmüştü. Vatan Şaşmaz’ın ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından sosyal medyada anılıyor. İşte Vatan Şaşmaz’ın hayatı…

Aslen Çanakkale'li olan Vatan Şaşmaz, 8 Ocak 1975 tarifinde İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Birçok televizyon projesinde rol alan Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 tarihinde cinayete kurban gitmişti. İşte Vatan Şaşmaz'ın hayatı…

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Aslen Çanakkale Bigalı’dır. İstanbul Vatan Caddesinde dünyaya geldiği için annesi tarafından Vatansever ismi verilmiştir. Gençlik yıllarında fotomodellik yapmıştır. Ayrıca bazı reklamlarda ve kliplerde rol almıştır. Yıllarca Melike Öcalan ile birlikte atv’de sabah programları sunmuştur. Daha sonra yine atv’de Özel Hat isimli bir magazin programının sunuculuğunu üstlenmiştir. Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle geniş çevrelerce tanınmıştır. TGRT için çekilen, Akşemseddin’in hayatının anlatıldığı filmde Akşemseddin’i oynamıştır. 2004 yılında TRT için çekilen Dudaktan Kalbe filminde Doktor Ergun, Keloğlan Kara Prens’e Karşı isimli sinema filminde ise Beyaz Atlı Prens rollerinde oynamıştır.

27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul’daki bir otelde eski manken ve oyuncu Filiz Aker tarafından tabancayla vurularak 42 yaşında öldürüldü.