Vedat Milor, bir takipçisine eşi ile ilgili esprili yorum yaptı
Twitter ve Instagram’ı aktif olarak takip eden ve takipçilerine verdiği cevaplarla bir hayli konuşulan Milor, dün yine bir takipçisine verdiği cevapla eğlendirdi.
Eşi Linda Milor ile fotoğrafını paylaşan Milor, fotoğrafına “Sevgili eşim Linda Milor ile son New York ziyaretimizden. Üç tane önemli restoranı ziyaret etme şansımız oldu” dedi. Ardından bir takipçisi, paylaşımın altına ‘Sanki mantık evliliği gibi duruyor’ diye yazdı.
Her zaman hazır cevap olan Vedat Milor, yine sosyal medyada verdiği cevapla gündem oldu. Ünlü gurme takipçisine “Parası için evlendim” dedi.