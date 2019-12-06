Vedat Milor, bir takipçisine eşi ile ilgili esprili yorum yaptı

Vedat Milor, bir takipçisine eşi ile ilgili esprili yorum yaptı

Gurme Vedat Milor yine gündem olmayı başardı. Sosyal medyayı çok sık kullanan ve takipçilerine her fırsatta cevap vermeyi ihmal etmeyen Milor bu sefer eşi ile ilgili yorumla gündeme geldi.

Twitter ve Instagram’ı aktif olarak takip eden ve takipçilerine verdiği cevaplarla bir hayli konuşulan Milor, dün yine bir takipçisine verdiği cevapla eğlendirdi.

Eşi Linda Milor ile fotoğrafını paylaşan Milor, fotoğrafına “Sevgili eşim Linda Milor ile son New York ziyaretimizden. Üç tane önemli restoranı ziyaret etme şansımız oldu” dedi. Ardından bir takipçisi, paylaşımın altına ‘Sanki mantık evliliği gibi duruyor’ diye yazdı.

Her zaman hazır cevap olan Vedat Milor, yine sosyal medyada verdiği cevapla gündem oldu. Ünlü gurme takipçisine “Parası için evlendim” dedi.

