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Vedat Milor, bir takipçisine eşi ile ilgili esprili yorum yaptı
Vedat Milor, bir takipçisine eşi ile ilgili esprili yorum yaptı
Gurme Vedat Milor yine gündem olmayı başardı. Sosyal medyayı çok sık kullanan ve takipçilerine her fırsatta cevap vermeyi ihmal etmeyen Milor bu sefer eşi ile ilgili yorumla gündeme geldi.
Magazin 6 Aralık 2019 - 10:38

Twitter ve Instagram’ı aktif olarak takip eden ve takipçilerine verdiği cevaplarla bir hayli konuşulan Milor, dün yine bir takipçisine verdiği cevapla eğlendirdi.

Vedat Milor ve eşi Linda.

Eşi Linda Milor ile fotoğrafını paylaşan Milor, fotoğrafına “Sevgili eşim Linda Milor ile son New York ziyaretimizden. Üç tane önemli restoranı ziyaret etme şansımız oldu” dedi. Ardından bir takipçisi, paylaşımın altına ‘Sanki mantık evliliği gibi duruyor’ diye yazdı.
Her zaman hazır cevap olan Vedat Milor, yine sosyal medyada verdiği cevapla gündem oldu. Ünlü gurme takipçisine “Parası için evlendim” dedi.

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