Vedat Milor’dan Cem Yılmaz’a esprili yanıt

Yeni filmini eleştirenlere esprili bir şekilde cevap veren Cem Yılmaz'a, yemek eleştirmeni Vedat Milor'dan yine esprili bir yanıt geldi.

Cem Yılmaz’ın 2 Arada ve Kaçamak’tan oluşan yeni yapımı Karakomik Filmler, ilk 3 günde 276 bin kişi tarafından izlendi ve gişede beklediğini bulamadı. Birçok izleyici tarafından övgüyle bahsedilse de Cem Yılmaz’ın en kötü açılış yapan ikinci filmi olan Karakomik Filmler’e yönelik eleştiriler dikkat çekti.

Cem Yılmaz, bu eleştirlere Twitter’dan esprili bir şekilde yanıt verdi. Taksi önünde bir fotoğrafını paylaşan usta komedyen, “CemYılmazFilmineGitmiyorum” hashtag’ini yazdı.

Yılmaz’a esprili bir yanıt yapan isim ise yemek eleştirmeni Vedat Milor’du. Milor, Yılmaz’ın tweet’ini paylaşıp “Uber’i tamamen bitirir” yazdı. Usta yazarın bu mesajı 10 bine yakın beğeni aldı.



