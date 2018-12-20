Yasak Elma 28. yeni bölüm 2. fragman yayında: Ender’den şok ima!

Yasak Elma 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İlk fragman dizi biter bitmez gelmişti. Yayınlanan 2. fragmanda; Ender elinde eski bir fotoğrafla büyük bir şüpheye düşüyor. Alihan'a ne kadar Halit'e benzediğini söyleyerek onun babası olabileceği imasında bulunuyor. Alihan ile Ender arasında ipler geriyor. Zeynep, Alihan'ın şirket ile ilgili çok önemli bir hamlesini öğreniyor ama Alihan Zeynep'in bu bilgiyi saklayacağını sanıyor. Zeynep, Alihan'la yüzleşerek onu korumayacağını açık açık söylüyor. İşte Yasak Elma 28. yeni bölüm fragmanları...

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YASAK ELMA 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



YASAK ELMA 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alihan tam Halit’i oyuna getirmişken, Halit ile işbirliği yapan Zerrin ve Zeynep ortaya çıkıyor. Ender de Alihan kadar şaşkın. Halit, Zeynep ile konuşarak onu eşbaşkan yapıyor. Amacı Alihan’ın canını yakmak. Zeynep Zerrin’i de şaşırarak bu teklifi kabul ediyor.

ALİHAN DAĞILIYOR

Ender ile Alihan evde olayın şokunu atlatmaya çalışıyorlar. Ender, Zerrin’e söyleniyor ve tarafını seçtiğini anlatıyor. Halit’n planı işe yaramış görünüyor. Çünkü Alihan yıkılıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

Zerrin, Halit ve Zeynep eve gidiyor. Haberleri alan Yıldız çok mutlu oluyor. Alihan üzülen ise sadece Lila oluyor. Zerrin kardeşinin bu yanlış evlilikten vazgeçmesini söylüyor. Zehra’nın derdi ise Zeynep’in eşbaşkan yapılması. Halit, Alihan’dan sonra Ender’i de hedef alıyor ve oğlunu onun hakkında dolduruyor.

ALİHAN İLE ZERRİN HESAPLAŞIYOR

Alihan’i Halit’e neden düşman olduğunu söylüyor. Zerrin yeğeninin babası için Alihan’ın söylediklerini kabul edemiyor. Bunun Ender’in çirkin bir iftirası olduğunu söylüyor. Alihan sonunda hepiniz benim haklı olduğumu anlayacaksınız dese de Zerrin onu evden kovuyor.

HALİT: GÖZÜNÜ DÖRT AÇ

Zeynep’e şirkette bir oda ayarlanıyor. Zerrin ona ev ve araba da tahsis edileceğini söylüyor. Ama Zeynep kendi evinde kalmak istiyor. Ve Zeynep şirkete gidiyor, odasına yerleşiyor. Halit onu ziyaret ederek gözünü dört açmasını öneriyor. O sırada Zerrin arayıp onu acilen eve çağırıyor.

HALİT, ALİHAN GERÇEĞİNİ İLE YÜZLEŞİYOR

Halit sakinleştirici bir konuşma yapıyor ama Zerrin bombayı patlatıyor. Alihan’ın Halit ile annesi arasında bir şeyler olduğuna dair imalarda bulunduğunu söylüyor. Halit’in ilk tepkisi ‘buna inandın mı oluyor’ Halit, Aliahn’ın ikinci adam olmayı kabul edemediğini ve onu yanına çekmeye çalıştığını söylüyor. Halit, Zerrin’in kafa karışıklığına kızıyor. Zerrin bu fikirlerin Ender’den geldiğini söylüyor. Halit bu olayın gizli kalmasını tembihliyor. Halit evden çıktığında yüzü düşüyor. Halit mezarlığa giderken Füsun’un başında ‘keşke yaşasaydın, bunları birlikte çözerdik’ diyor. Bir de Alihan’ın babasının mezarına bakara ‘affet beni eski dostum’ diyor.