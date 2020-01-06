Yasak Elma 64. bölüm fragmanı geldi! Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? FOX Tv yayın akışı

Yasak Elma her Pazartesi akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Diziseverlerin sıkı bir şekilde takip ettiği Yasak Elma dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmiyor. Peki Yasak Elma yeni bölüm neden yok? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Yasak Elma dizisi yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmıyor. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla'yı gönderme derdine düşmüşlerdi. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacak.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yasak Elma dizisinin yeni bölümünün 13 Ocak Pazartesi ekrana gelmesi bekleniyor.

YASAK ELMA 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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