Yasak Elma dizisinin 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alihan Zeynep’e gerçekleri açıklıyor…

Yasak Elma fragmanında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Yasak Elma dizisinin 27. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Yeni fragmanda; Zeynep yaşadığı acıyla değiştiğini söylüyor. Alihan’a karşı Zerrin ile Zeynep işbirliği yapıyor. Alihan ablasına annesi ile Halit’in ilişkisini bilip bilmediğini soruyor. Zerrin, Ender’e dersini verip onu tehdit ediyor. Halit’in davranışları yüzünden zor günler geçiren Yıldız teselliyi Kemal’de buluyor. Ama hiç beklemediği anda yakalanma tehlikesi ile karşı karşıya geliyor. İşte Yasak Elma dizisinin 27. yeni bölüm fragmanı...

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Yasak Elma dizisinin 27. yeni bölüm fragmanı FOX TV’de ekrana geldi. Alihan ile Ender’i evliliği yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Zeynep Alihan defterii açmamak üzere kapadı. Üstelik Ender ve Alihan’ın Halit’i bitirme planı da sekteye uğradı. İşte son bölümde yaşananlar…

YASAK ELMA 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alihan şaşkın bir şekilde tebrikleri kabul ediyor. O sırada Ender geliyor ve Zeynep'i tebrik ederek ‘yuva yıkan kadınlar kervanına sen de katıldın' diyor. Zeynep şaşkınlık içinde durumu anlamaya çalışıyor. Enver nikah cüzdanını çıkararak Alihan ile evlendiklerini duyuruyor. Alihan'ın ablası bayılıyor. Alihan'ın aldığı bu saçma karar daha ilk anda ona zarar vermeye başlıyor.

Zeynep ağlayarak oradan uzaklaşıyor. Yıldız da peşinden gidip kardeşini teselli etmeye çalışıyor. Zerrin hastaneye kaldırılıyor. Doktor kalp spazmı geçirdiğini söylüyor. Lila, Alihan'ı hastaneden kovuyor. Halit, Alihan ile hesaplaşmak istiyor ama Alihan yarını beklemesini istiyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

ALİHAN ZEYNEP'E HESAP VERİYOR

Zeynep Alihan ile konuşuyor. Alihan evliliği formalite olduğunu söylese de Zeynep sakinleşemiyor. Zeynep Alihan'a “Sen nefret bile edilmeyecek kadar değersizsin artık!” diyor

ERİM EVDEN KAÇIYOR

Halit öfke ile Ender'in evine gidiyor. Ender de o sırada oğlu Erim'e durumu anlatıyor. Erim annesinin evliliğini kabullenememişken babası ile annesinin kavgasına tanık oluyor. O kavgada Ender, Halit'in onun yanına geldiğini sırf bebek için onlardan vazgeçtiğini haykırıyor. Halit ise Ender'e çok ağır sözler söylüyor. Erim daha fazla dayanamayıp evden kaçıyor. Halit ve Ender her yerde Erim'i arıyor. Erim, Kemal'i arayıp onunla dertleşiyor. Kemal, Erim'Ie evine götürüyor ayrıca Yıldız'I arayıp yanında olduğunu söylüyor. Yıldız hemen Halit'e haber veriyor.

HALİT GOL ATMAYA HAZIRLANIYOR

Alihan, Ender'in şirketti haklarını devralıyor. Amacı Halit'I köşeye sıkıştırmak. Ancak ablası Zerrin'I hiç hesaba katmıyor. Zerrin, Alihan'a verdiği hisselerini Halit'e geçiriyor. Halit'in yapacakları da bununla sınırlı kalmıyor.