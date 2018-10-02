Yasak Elma son bölümde zor seçim! Yasak Elma 17. yeni bölüm fragmanı geldi mi? (Yasak Elma 16. son bölüm izle)

Yasak Elma 16. Bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Ender eski hayatına dönmeye adım adım yaklaşıyor. Yıldız’a karşı eli artık daha da güçlü. 16. Son bölümde; Ender bu sefer Yıldız ile Halit’in huzurunu fena kaçıracak. Yıldız’ın büyük aşkı ve eski kocası Kemal ortaya çıkıyor ve şöfor olarak işe başlıyor. Peki Yasak Elma 17. Bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı mı? İşte sevilen dizi Yasak Elma’nın 16. bölüm özeti…

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Yasak Elma son bölümü bu akşam #davetsizmisafir hashtagi ile başladı. Çünkü Yıldız'ın eski kocası ortaya çıktı. Üstelik Ender'le de işbirliği yaptı. Yasak Elma son bölümde Ender ile eski eş Kenan bir plan yapıyor. Ayrıca Cem, Zeynep'e olan duygularını anlatıyor. Zeynep, Alihan'ı buluşma yerinde saatlerce bekliyor ama Alihan Lila'nın başı dertte olduğu için oraya gidemiyor. Zeynep kafasında her şeyi bitiriyor ve bu sırada Cem'in Zeynep'e olan ilgisi ortaya çıkıyor.Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 16. bölüm izleme linki…

YASAK ELMA 17.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin 17. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki bağlantı linkinden izleyebilirsiniz…

YASAK ELMA FRAGMAN





YASAK ELMA 16. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep Alihan konuşması acı ile bitiyor. Alihan'ın günah çıkarması sonrası ona cevabını iletmesi için bir gün mühlet tanıyor. Yıldız Alihan ile Zeynep'in barışmasından yana. Zeynep ertesi gün anlaştıkları gibi saat 5'te buluşma yerine gidiyor.

ALİHAN LİLA'YI KURTARMAK İÇİN BULUŞMAYA GİDEMİYOR

Babasının izin vermeyince Yıldız'dan izin alan Lila, Ateş'in evinde mahsur kalıyor. Alihan'ı arayıp, nerede olduğunu söylüyor. Alihan bir yandan Zeynep'i düşünüyor ama Lila'nın sesi o kadar kötü geliyor ki arabasını hızla Lila'nın verdiği adrese sürüyor. O sırada Zeynep de umutla Alihan'ı bekliyor. Alihan, Ateş'in evine geliyor. Güvenlik evin kapısını açıyor ve Lila kurtuluyor. Alihan evde uyuşturucu kullanıldığını da anlıyor. Zeynep ise Alihan'ın korktuğu için gelmediğini düşünüyor.

ESKİ EŞ DÖNDÜ

Yıldız'ın eski kocası Kemal Ender'in kapısına kadar gidiyor. Yıldız meğer yıllar önce ailesinden habersiz Kemal ile evlenmiş. Evlendiği gün bir diziden rol teklifi almış, o zamanki eşi Kemal ise bu duruma onay vermemiş. Evlendiği gün Yıldız, nikah iptali için başvuruda bulunmuş. Ender tüm hikayeyi dinliyor ve Kemal ile plan yapıyorlar. Ender, Kemal'i Yıldız ile Halit'in evine sokmayı planlıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

CEM, ZEYNEP'E AÇILIYOR

Zeynep yenik düşmenin etkisiyle Cem'in dışarı çıkma teklifini kabul ediyor. Sahilde baş başa kahve içiyorlar. Cem, Zeynep'i iyi görmediğini söylüyor ve Zeynep'e olan duygularının ilk sinyalini de veriyor. Cem, Zeynep'e, sana değer vermeyen biri ile kendini kahretme diyerek ona olan ilgisinden söz ediyor. Karşılık olarak Zeynep'ten hızlı bir dönüş beklemiyor.

ZEYNEP İLE ALİHAN İÇİN DÖNÜLMEZ YOL

Zeynep'Alihan'a neden gelmediğini soruyor ama yaptığı açıklama onu tatmin etmiyor. Alihan'a iğneleyici sözlerle ona inanmadığını söylüyor. Zeynep, Alihan'a ‘Senin dengesizliklerinden sıkıldım' diyor. Alihan derdini anlatmaya çalışsa da Zeynep o kadar ağır konuşuyor ki Alihan büyük hayal kırıklığına uğruyor.

ʻʻ Sana bakınca ne görüyorum biliyor musun; kocaman bir hayal kırıklığı... Niye biliyor musun, çünkü sen benim bu hayatta asla yapmam dediğim ne varsa hepsinin vücut bulmuş halisin. Şimdi gerçekten beni birazcık olsun seviyorsan bana bir iyilik yap ve yolumdan çekil Zeynep

ESKİ EŞ KEMAL EVE GİRMEYİ BAŞARIYOR

Ender Kemal'i şöfor olarak eve sokmayı başarıyor. Ender, Yıldız'ın eski aşkına döneceğini düşünüyor. Yıldız'ın Zeynep ile yaptığı konuşmada ki tavırları da bu düşünceyi haklı çıkaracak cinsten. Zeynep eski aşkına karşı koyabilecek mi? Yeni bölümde bu soruya yanıt aranacak…