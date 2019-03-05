Yavuz Bingöl’ün Gezi eylemlerine desteği de iddianamede

Gezi eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianamede sanatçıların destek yürüyüşleri de yer aldı. 6 Haziran 2013 tarihinde İstanbul’daki Galatasaray Lisesi’nden Taksim’deki Gezi Parkı’na yürüyen sanatçılar arasında Hükümete yakınlığıyla bilinen şarkıcı Yavuz Bingöl de yer almıştı. Bu destek ziyareti de iddianamede yer aldı.

Can ÖZÇELİK

İddianamede, “6 Haziran 2013 tarihinde aralarında Edip Akbayram, Zülfü Livaneli, Yavuz Bingöl ve Volkan Konak'ın da olduğu sanatçılar Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Galatasaray Lisesi’nden Taksim Meydanı’na yürümüşlerdir” ifadeleri kullanıldı.

İddianamede ayrıca şarkıcı Yavuz Bingöl'ün o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Taksim Dayanışması adına görüşme yapacak olan sanatçılar arasında yer aldığı ifade edildi.

İddianamede şöyle denildi: “13 Haziran 2013 günü Taksim Dayanışmasının web sitesinden ‘Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bugün akşamüstü çağırdığı sanatçı ve aydınlar, Taksim Dayanışmasının olmadığı bir görüşmenin meşru olmayacağını düşünerek Dayanışma'dan temsilcilerin de heyette yer almasını talep etmiştir. Bu talep üzerine acil olarak bir heyet oluşturulmuştur. Heyette yer alanlar; Taksim Dayanışması'ndan temsilcilerimiz Tayfun Kahraman, Derya Karadağ, Eyüp Muhcu, Ali Çerkezoğlu, Beyza Metin, Canan Çalağan, Arzu Çerkezoğlu ve Cem Tüzün; sanatçı ve aydınlar adına katılımcılar Yavuz Bingöl, Nebil Özgentürk, Sunay Akın, Ceyda Düvenci, Halit Ergenç, Ali Sunal ve Mahsun Kırmızıgül olarak belirlenmiştir' şeklinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapılacağı duyurulmuştur.”