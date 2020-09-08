Yeşil Yol filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

Stephen King'in romanında uyarlanan ve vizyona girdiği 1999 yılının en beğenilen filmlerinden biri olan Yeşil Yol bu akşam ekranlarda olacak. Bir idam mahkumunun hazin hikayesinin anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Frank Darabont oturuyor.

Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, ve David Mors gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Yeşil Yol, hüzünlü hikayesi ile dikkat çekiyor.

YEŞİL YOL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Oldukça iri yarı biri adam olan John Coffey, iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkûm olmuştur. Ürkütücü görünümünün aksine oldukça ince ve karmaşık bir iç dünyası olan Coffey, bazı doğaüstü güçlere sahiptir.

Hapishanenin infaz odası baş gardiyanı Paul Edgecomb'un ona gerçekten suçlu olup olmadığını sorması ile birlikte aralarında bir diyalog başlar. Hasta olan Edgecomb'un Coffey'in güçleri sayesinde iyileşmesiyle olaylar gelişmeye başlar.

Coffey, doğaüstü gücü sayesinde kendi içine çektiği hastalıkları ağzından serbest bırakarak hayatına devam edebilmektedir. Edgecomb'in, Coffey'in bu gücünün farkına varmasıyla Coffey'e olan düşünceleri tamamen değişmeye başlar. Coffey bu gücü sayesinde mucizeler yaratmaktadır ve Edgecomb bu mucizenin yaşamaya devam etmesi gerektiğini düşünmektedir.

YEŞİL YOL OYUNCU KADROSU

Tom Hanks – Paul Edgecomb

David Morse – Brutus ‘Brutal' Howell

Bonnie Hunt – Jan Edgecomb

Michael Clarke Duncan – John Coffey

James Cromwell – Hal Moores

Michael Jeter – Eduard ‘Del' Delacroix

Graham Greene – Arlen Bitterbuck

Doug Hutchison – Percy Wetmore