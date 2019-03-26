Yüzleşme neden final yapıyor? Yüzleşme final bölüm izle!

Yüzleşme neden final yapıyor? Yüzleşme final bölüm izle!

Kısa bir zaman önce Kanal D'de ekran macerasına başlayan Yüzleşme dizisi final bölümü ile veda ediyor. Diziler bir bir ekrana veda ederken, yenileri ise reytinglerde şansını denemek istiyor. Kanal D ve dizinin yapımcısı kısa bir süre önce final iddialarını yalanlamıştı. Peki Yüzleşme neden final yapıyor? İşte Yüzleşme final bölümü izleme linki...

Yüzleşme dizisinin ekran macerası kısa sürdü. Her Salı akşamı yeni bölümleri yayınlanan dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Uğur Yücel ve Şebnem Bozoklu yer alıyordu. Reytinglerde bir türlü başarıyı yakalayamayan dizi için final kararı verildi. İşte Yüzleşme final bölümü izleme linki…

YÜZLEŞME FİNAL BÖLÜM İZLE



YÜZLEŞME DİZİSİNİN KONUSU

Hikaye, çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçiyor. Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

YÜZLEŞME DİZİSİNİN OYUNCULARI