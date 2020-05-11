Zalim İstanbul bugün var mı? Zalim İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Zalim İstanbul bugün var mı? Zalim İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Zalim İstanbul dizisi de corona virüsünden nasibini alan diziler arasında. Çekimleri corona virüsü salgını nedeniyle ertlenen dizinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Dizi takipçileri ise 'Zalim İstanbul bugün var mı?' ve 'Yeni bölüm ne zaman?' gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte Zalim İstanbul dizisi hakkında merak edilenler...

Kanal D ekranlarında her pazartesi yayınlanan Zalim İstanbul dizisinin bu akşamki yayın akışında yer almadığı görüldü. Dizinin takipçileri ise Zalim İstanbul neden yok? ve Zalim İstanbul yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte Zalim İstanbul dizisinden son haberler…

ZALİM İSTANBUL BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Zalim İstanbul dizisi birçok dizide olduğu gibi çekimlerine corona virüsü nedeniyle ara vermek zorunda kalmıştı. Bu akşamki yayın akışında da yer almayan dizinin yeni bölüm yayın tarihi hakkında da henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Zalim İstanbul yeni bölüm tarihi belli olduğunda sayfamızda yer alacak.

ZALİM İSTANBUL FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Zalim İstanbul'un final bölümünün ne zaman ekranlarda olacağı hakkında kanal ve yapımcı şirketten bir açıklama yapılmadı. Zalim İstanbul'un final bölümünün ne zaman yayınlanacağı açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren'i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.

Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk'in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.