Zamanda Kıvrılma filmi kaç yılında çekilmiştir? Zamanda Kıvrılma konusu ve oyuncuları

Yönetmenliğini Ava DuVernay'ın yaptığı Zamanda Kıvrılma filmi ilk kez 2018 yılında vizyona girmişti. İlginç konusu ve sağlam senaryosu ile dikkat çeken Zamanda Kıvrılma bu akşam ilk kez ATV ekranlarında yayınlanacak.
ZAMANDA KIVRILMA KONUSU
Astrofizikçi bilim adamı Alexander Murry (Chris Pine), zaman ve boyutlarla ilgili birçok önemli çalışmaya imza attığı sırada bir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Birçok kişi Murry’nin öldüğünü düşünmektedir, ancak kızı Meg (Storm Reid) ve eşi Kate (Gugu Mbatha-Raw) başka bir boyuta geçmiş olabileceğine inanmaya devam etmektedir. Bir gün Meg’in erkek kardeşi Charles (Deric McCabe), Bayan Hangi, Bayan Neydi ve Bayan Kim adlarında 3 tuhaf kadınla tanışmalarını sağlar. Onlar da Alexander’ın hayatta olduğuna inanmaktadır. Meg, Charles ve Meg’in arkadaşı Calvin (Levi Miller), hayallerine sığmayacak bir dünyaya yolculuk ederek karanlık güçlerle savaşırlar.
ZAMANDA KIVRILMA OYUNCULARI
Storm Reid – Meg
Oprah Winfrey – Mrs. Which
Reese Witherspoon – Mrs. Whatsit
Mindy Kaling – Mrs. Who
Levi Miller – Calvin
Deric McCabe – Charles Wallace