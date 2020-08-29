Zamanda Kıvrılma filmi kaç yılında çekilmiştir? Zamanda Kıvrılma konusu ve oyuncuları

Astrofizikçi bir bilim adamı çok önemli bir buluş yaptıktan sonra ortadan kaybolur ve olaylar gelişir. Macera ve aile konularını işleyen Zamanda Kıvrılma filmi bu akşam ilk kez ekranlarda olacak. Zamanda Kıvrılma filminin konusu ve oyuncuları haberimizde…

Yönetmenliğini Ava DuVernay'ın yaptığı Zamanda Kıvrılma filmi ilk kez 2018 yılında vizyona girmişti. İlginç konusu ve sağlam senaryosu ile dikkat çeken Zamanda Kıvrılma bu akşam ilk kez ATV ekranlarında yayınlanacak.

ZAMANDA KIVRILMA KONUSU

Astrofizikçi bilim adamı Alexander Murry (Chris Pine), zaman ve boyutlarla ilgili birçok önemli çalışmaya imza attığı sırada bir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Birçok kişi Murry’nin öldüğünü düşünmektedir, ancak kızı Meg (Storm Reid) ve eşi Kate (Gugu Mbatha-Raw) başka bir boyuta geçmiş olabileceğine inanmaya devam etmektedir. Bir gün Meg’in erkek kardeşi Charles (Deric McCabe), Bayan Hangi, Bayan Neydi ve Bayan Kim adlarında 3 tuhaf kadınla tanışmalarını sağlar. Onlar da Alexander’ın hayatta olduğuna inanmaktadır. Meg, Charles ve Meg’in arkadaşı Calvin (Levi Miller), hayallerine sığmayacak bir dünyaya yolculuk ederek karanlık güçlerle savaşırlar.



ZAMANDA KIVRILMA OYUNCULARI

Storm Reid – Meg

Oprah Winfrey – Mrs. Which

Reese Witherspoon – Mrs. Whatsit

Mindy Kaling – Mrs. Who

Levi Miller – Calvin

Deric McCabe – Charles Wallace