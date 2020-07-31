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Zehra Yılmaz kimdir? Zehra Yılmaz kaç yaşında ve nerelidir?
Zehra Yılmaz kimdir? Zehra Yılmaz kaç yaşında ve nerelidir?
İlk olarak Bodrum Masalı dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Zehra Yılmaz'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Gençliğim Eyvah dizisinde Çağla karakteriyle kariyerini sürdüren Zehra Yılmaz son günlerde sıkça konuşulmaya başlandı. Peki Zehra Yılmaz kimdir? Zehra Yılmaz kaç yaşında ve nerelidir?
Magazin 31 Temmuz 2020 - 19:12

Yaz dizilerinden olan Gençliğim Eyvah’ta Çağla karakterini canlandıran Zehra Yılmaz’ın hayatı hakkındaki bilgiler internette sıkça araştırılıyor. Genç oyuncunun kariyeri ve oynadığı diziler hakkındaki bilgiler haberimizde. İşte Zehra Yılmaz’ın biyografisi…

ZEHRA YILMAZ KİMDİR?

Zehra Yılmaz, 1994 yılında doğmuştur. Eğitimini Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde tamamlamıştır. Zehra Yılmaz Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi’nde oyunculuk eğitim almıştır.

Kanal D’de yayınlanan Bodrum Masalı adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; daha sonra ise Kara Yazı dizisinin kadrosunda yer almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan; başrolü Berk Atan ve Almila Ada’nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin kadrosunda yer almış ve Melisa karakterini canlandırmıştır. Aralık 2019’da sona eren Kimse Bilmez dizisi ardından son olarak Gençliğim Eyvah dizisinde rol almaktadır.

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