Zemheri 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zemheri 3. son bölüm izle

Zemheri dizisinin 3. son bölümü SHOW TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Zerrin Tekindor ve Şebnem Dönmez'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Firuze babasının hapse girmesinde Ayaz’ın da parmağı olduğunu anladığı an büyük bir yıkım yaşar. Zemheri 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zemheri 3. son bölüm izleme linki...

Zemheri dizisinin son bölümünde; İçindeki aşk ve öfke birbirleriyle savaşırken Ayaz tek aşkı Firuze'nin babasına sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı içindedir. Firuze'nin babasını kurtarmak için Demirkan Holding'e dönmekten başka çaresi kalmamıştır. Bunun için Ertan'ı ikna etmenin bir yolunu bulmak zorundadır.

ZEMHERİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zemheri yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ZEMHERİ FRAGMAN

ZEMHERİ 3. SON BÖLÜM İZLE

Evlilik hazırlıklarına devam eden Berrak aileleri yakınlaştırmak için evde bir yemek organize eder. Bu organizasyondan haberi olmayan Ayaz için yemek her anlamda büyük bir sürpriz olacaktır.

Faruk'un paraları kaptırdığını öğrenen Aliye büyük bir yıkım yaşar. Parasızlığın ve çaresizliğin üstüne bir de sokakta kalma tehlikesiyle yüz yüze gelen Aliye bütün acısını tek umudu saydığı oğlundan çıkarır. Faruk annesinin gözünde hayal kırıklığı olmaya dayanamaz ve ev sahibi Yasin'den beklenmedik bir teklif alır.

Kaderin iki masum aşıkla işi henüz bitmemiştir. Ayaz'ın Firuze'nin yüzüne bakacak gücü, Firuze'nin de Ayaz'ın sesini duyamaya tahammülü yoktur. İkili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır.

Yaşar Pınar'ın kurtuluşu Ayaz'ın iki dudağı arasındadır artık. Ya konuşup Firuze'nin babasını kurtaracak ya da susup annesinin özgürlüğü karşılığı verdiği sözü tutacaktır. Ayaz büyük bir kararın eşiğindedir.