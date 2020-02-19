Zemheri 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Zemheri 6. son bölüm izle)

Zemheri dizisi bu akşam 6. bölümüyle ekranlara geldi. Zemheri son bölümünde; Firuze Ayaz’ın gerçekleri söylemesi için baskı yaparken Ertan, Ayaz’ın Firuze’deki yerini sorguluyor. Peki Zemheri 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zemheri son bölümü izleme ekranı.

Show Tv ekranlarında yayınlanan Zemheri dizisi bu akşam 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Zemheri’nin son bölümünde; Faruk ve Sevda'nın eve gelmesine tepki gösteren Aliye, Sevda'nın hamile olduğunu öğrendiğinde ikinci bir şok yaşıyor. Ayaz ve Firuze'nin yakınlaştığı anlar dikkat çekerken, ağlayarak gelen Elvan'a ne olduğu merak uyandırıyor. İşte Zemheri 7. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

ZEMHERİ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zemheri 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Zemheri yeni bölüm fragmanı yayınlandığı danda sayfamızda yer alacak.

ZEMHERİ SON BÖLÜM FRAGMANI

ZEMHERİ 6. SON BÖLÜM İZLE

ZEMHERİ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Firuze Ayaz'ın gerçekleri söylemesi için baskı yaparken Ertan, Ayaz'ın Firuze'deki yerini sorguluyor. Faruk ve Sevda'nın eve gelmesine tepki gösteren Aliye, Sevda'nın hamile olduğunu öğrendiğinde ikinci bir şok yaşıyor. Ayaz ve Firuze'nin yakınlaştığı anlar dikkat çekerken, ağlayarak gelen Elvan'a ne olduğu merak uyandırıyor.