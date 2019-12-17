Zemheri’den 2. fragman geldi! Ayça Ayşin Turan ve Alperen Duymaz’dan romantik dans

Show TV’de seyircilerle buluşacak olan, Zemheri dizisini yeni fragmanı yayınlandı. Bu sezon merakla beklenen dizinin yeni tanıtımında Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan, yağmur altında romantik danslarıyla seyircilerin ayaklarını yerden kesecek bir aşk hikayesinin geleceğinin sinyallerini verdi.

2020 yılının ilk günlerinde başlayacak olan Zemheri, merak uyandıran ilk fragmanın ardından ikinci fragmanı da yayınladı. Türk dizi tarihinin fenomen yapımlarına imza atan Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un yazdığı dizinin 2. tanıtımında başrol oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Alperen Duymaz, yağmur altındaki romantik danslarıyla izleyicileri büyüledi.

ZEMHERİ 2. FRAGMANI





GENİŞ OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Genç oyuncular, 1970'li yılların sevilen şarkılarından Zaliha'nın ‘Beklenmeyen Misafir'i eşliğinde saatler boyu yağmur altında dans ettiler. ‘Zemheri'de fırtınalı bir aşkın kahramanları olan Turan ve Duymaz, yayınlanan afiş ve ilk tanıtımla şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor.

İkiliyle birlikte Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Zemheri', aşk ve adaleti sorgulatacağı güçlü hikayesiyle yakında Show TV'de ekranlara gelecek.