Zerrin Özer, verdiği 26 kilonun ardından hayranlarının karşısına çıktı

Zerrin Özer, Üsküdar'da bir halk konseri verdi. Özer; ‘Son Mektup, Hani Dünya Tatlısı, Kıyamam, Her Şey Seninle Güzel’ gibi unutulmaz şarkılarını Üsküdarlılar için seslendirdi. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Üsküdarlı vatandaşlar adeta akın etti. Koridor boşluklarının bile dolduğu konserde Üsküdarlılar doyasıya eğlendi.

Bir hayranı ise sahneye çıkıp Özer'e sarılırken oldukça duygusal anlar yaşadı.

26 KİLO VERDİ



Zerrin Özer diyet ve sporla verdiği 26 kiloyla da hayranlarının karşısına çıktı. Usta sanatçı kendi sağlığı için fazla kilolarından kurtulmak zorunda olduğunu söyledi.

(İHA)