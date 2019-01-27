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Zerrin Özer, verdiği 26 kilonun ardından hayranlarının karşısına çıktı
Zerrin Özer, verdiği 26 kilonun ardından hayranlarının karşısına çıktı
Türk müziğinin eşsiz seslerinden Zerrin Özer, Üsküdar'da bir halk konseri verdi. Usta sanatçı Özer, diyet ve sporla verdiği 26 kiloyla hayranlarının karşısına çıktı.
Magazin 27 Ocak 2019 - 09:03

Zerrin Özer, Üsküdar'da bir halk konseri verdi. Özer; ‘Son Mektup, Hani Dünya Tatlısı, Kıyamam, Her Şey Seninle Güzel’ gibi unutulmaz şarkılarını Üsküdarlılar için seslendirdi. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Üsküdarlı vatandaşlar adeta akın etti. Koridor boşluklarının bile dolduğu konserde Üsküdarlılar doyasıya eğlendi.
Bir hayranı ise sahneye çıkıp Özer'e sarılırken oldukça duygusal anlar yaşadı.

26 KİLO VERDİ

Zerrin Özer diyet ve sporla verdiği 26 kiloyla da hayranlarının karşısına çıktı. Usta sanatçı kendi sağlığı için fazla kilolarından kurtulmak zorunda olduğunu söyledi.
resimid_7298495(İHA)

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