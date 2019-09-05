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Zeynep Alkan yeni imajıyla tanıtım yaptı
Zeynep Alkan yeni imajıyla tanıtım yaptı
Yönetmenliğiyle öne çıkan oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medya sayfasından paylaştığı cesur fotoğrafıyla gündeme gelmeyi başardı. Geçtiğimiz haftalarda Afrika örgüsü yaptırarak imaj değikliğine giden Zeynep Alkan son olarak uzun kollu mayosuyla verdiği pozla adından söz ettirdi.
Magazin 5 Eylül 2019 - 09:45

Daha önce göğüslerine silikon taktırarak gündeme gelmeyi başaran Zeynep Alkan, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Cüretkar pozlarıyla her daim adından söz ettiren Alkan, son olarak uzun kollu sırtı açık mayosuyla poz verdi. Mayolu pozunu sosyal medya sayfasından yayınlayan Zeynep  Alkan’ın fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
SİLİKONLARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Zeynep Alkan geçen yıl bir takipçisinin “Babamın göğüsleri seninkinden büyük” sözlerine “Ben zaten bunu biliyorum. Sen söyleyince değişmiyor” diye karşılık vermişti. Alkan yaşanan bu olayın ardından göğüslerine estetik operasyon yaptırarak silikon taktırdı.

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