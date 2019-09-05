Zeynep Alkan yeni imajıyla tanıtım yaptı

Daha önce göğüslerine silikon taktırarak gündeme gelmeyi başaran Zeynep Alkan, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Cüretkar pozlarıyla her daim adından söz ettiren Alkan, son olarak uzun kollu sırtı açık mayosuyla poz verdi. Mayolu pozunu sosyal medya sayfasından yayınlayan Zeynep Alkan’ın fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

SİLİKONLARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Zeynep Alkan geçen yıl bir takipçisinin “Babamın göğüsleri seninkinden büyük” sözlerine “Ben zaten bunu biliyorum. Sen söyleyince değişmiyor” diye karşılık vermişti. Alkan yaşanan bu olayın ardından göğüslerine estetik operasyon yaptırarak silikon taktırdı.

