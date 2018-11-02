Zuhal Topal’la Sofrada’yı kim kazandı? Zuhal Topal’la Sofrada’da haftanın birincisi belli oldu

Zuhal Topal’la Sofrada’yı kim kazandı? Zuhal Topal’la Sofrada’da haftanın birincisi belli oldu

Zuhal Topal'la Sofrada'da final gününe gelindi. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının birincisi kim oldu? 2 Kasım tarihli Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında final heyecanı yaşandı. Fox TV'nin sevilen yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da bu hafta hangi yarışmacı kazandı? İşte merak edilenler...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında bu hafta hangi gelin en yüksek puanı aldı? Songül Gelin mi, Yasemin Gelin mi, Berna Gelin mi, Yasemin Gelin mi yoksa Lütfiye gelin mi kazandı? 2 Kasım cuma günü Zuhal Topal’la Sofrada birincisi kim oldu? Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturuyor ve her final bölümünde kıyasıya rekabet yaşanıyor.

HAFTANIN BİRİNCİSİ İÇİN GERİ SAYIM

Yarışmanın birincisi belli Lütfiye Hanım oldu ve 10 bin liralık ödülü kazandı.

Bu hafta finalde Songül, Yasemin, Berna, Ebru ve Lütfiye yarışacak.

YARIŞMANIN KURALLARI

Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte bişirilip bitirilmesi gerekiyor.