Antik bisiklet rotası

Pandemi ve sonrasında turizm sektöründe önemli gelişmeler ile turizm çeşitliliğinde farklı arayış modelleri gündeme geldi. Profesyonel turizmci ve Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Antik Kentler Bisiklet Rotası projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Baraner, “İnsanlar tatil yaparken, bir yandan zinde kalmayı ve riskten uzak olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda bisiklet turizmine ilgi artıyor. Bu projeyle Anadolu'daki antik şehirler bisikletle birbirine bağlanacak” dedi.

UÇAKTAN BİSİKLETE…

Bisikletle 8 haftalık yolcuğu hedefleyen rotanın Çanakkale, Truva, Asos, Edremit, Ayvalık, Bergama, Dikili, Çandarlı, İzmir, Çeşme, Seferihisar, Sığacık, Gümüldür, Kuşadası, Teos, Milet, Didim, Bodrum, Köyceğiz, Kalkan, Kaş, Demre, Finike, Çıralı, Olympos, Kemer, Antalya, Perge, Side, Alara, Alanya ve Gazipaşa'yı kapsayacağını belirten Baraner şöyle devam etti:

“8 havalimanı, 8 uçak kullanılacak. Uçaktan inip, direk bisikletlere binilecek. İnsanlar yalnızca pedal çevirecek. Farklı medeniyet ve kültürle Türkiye turistlere geniş bir destinasyon sunacak. Tura katılanlar gittiği yerlerin özelliklerini 40 dilde dinleyebilecek. Bu rota, insanları rüya gibi bir keşfe çıkaracak.”

Baraner, küresel bisiklet turizmi pazarının 2 Milyar Euro olduğuna işaret ederek, hedefin yılda 3 milyon kişiyi bu rotayı kullanmak üzere Türkiye'ye getirmek olduğunu ifade etti.