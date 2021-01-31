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Antik bisiklet rotası

Turizm, Antik Kentler Bisiklet Rotası’yla farklılaşıyor. Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner “Bu projeyle ülkemiz turistlere geniş bir destinasyon sunacak. İnsanlar sadece pedal çevirerek rüya gibi bir keşfe çıkacak” dedi.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 07:38, 31/01/2021
Haberler Seyahat
Antik bisiklet rotası

Pandemi ve sonrasında turizm sektöründe önemli gelişmeler ile turizm çeşitliliğinde farklı arayış modelleri gündeme geldi. Profesyonel turizmci ve Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Antik Kentler Bisiklet Rotası projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Baraner, “İnsanlar tatil yaparken, bir yandan zinde kalmayı ve riskten uzak olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda bisiklet turizmine ilgi artıyor. Bu projeyle Anadolu'daki antik şehirler bisikletle birbirine bağlanacak” dedi.

Hüseyin Baraner

UÇAKTAN BİSİKLETE…

Bisikletle 8 haftalık yolcuğu hedefleyen rotanın Çanakkale, Truva, Asos, Edremit, Ayvalık, Bergama, Dikili, Çandarlı, İzmir, Çeşme, Seferihisar, Sığacık, Gümüldür, Kuşadası, Teos, Milet, Didim, Bodrum, Köyceğiz, Kalkan, Kaş, Demre, Finike, Çıralı, Olympos, Kemer, Antalya, Perge, Side, Alara, Alanya ve Gazipaşa'yı kapsayacağını belirten Baraner şöyle devam etti:

Anadolu'daki antik şehirler bisikletle birbirine bağlanacak. Tura katılanlar gittiği yerlerin özelliklerini 40 dilde dinleyebilecek.

“8 havalimanı, 8 uçak kullanılacak. Uçaktan inip, direk bisikletlere binilecek. İnsanlar yalnızca pedal çevirecek. Farklı medeniyet ve kültürle Türkiye turistlere geniş bir destinasyon sunacak. Tura katılanlar gittiği yerlerin özelliklerini 40 dilde dinleyebilecek. Bu rota, insanları rüya gibi bir keşfe çıkaracak.”

Baraner, küresel bisiklet turizmi pazarının 2 Milyar Euro olduğuna işaret ederek, hedefin yılda 3 milyon kişiyi bu rotayı kullanmak üzere Türkiye'ye getirmek olduğunu ifade etti.

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