Bahar tatillerinizi değerlendirebileceğiniz 5 rota

Yoğun şehir hayatınıza bir mola verip, hem baharı en güzel şekilde yaşayabileceğiniz hem de kültürel açıdan zengin bir gezi yapabileceğiniz rotaları keşfedin...

Rio de Janeiro

Brezilya; şelaleleri, kanyonları, yağmur ormanları, ekolojik parkları, yüksek dağları ile tam bir doğa harikası. Bu güzellikler içerisinde parlayan Rio de Janeiro ise renklilik ve çeşitliliğin sembolü olarak ifade ediliyor. Guanabara Körfezi'nin merkezinde yer alan Rio de Janeiro, geniş alana yayılmış beyaz kum sahilleri ile tam bir kumsal şehri ve yaz tatili için de ideal bir adres.

Copacabana ve Ipanema gibi ünlü plajlara da sahip olan şehir, bahar ve yaz ayları için oldukça iyi bir alternatif. UNESCO Dünya Mirası Listesine giren Guanabara Körfezi'ndeki Sugar Loaf, Corcovado Tepesi'ndeki İsa heykeli ve Tijuca tepelerinin bir araya gelerek oluşturduğu muhteşem manzaralarıyla ünlü.

Sicilya

İtalya'nın özerk bölgelerinden biri olan Sicilya, büyük bir ada. Her bir şehrinde farklı kültürler görebileceğiniz Sicilya'da, Katanya şehrini mutlaka görmelisiniz. Adanın doğu kıyısında bulunan Katanya, Etna Yanardağı ile tanınıyor. İyonya Denizi'nin kıyısında bulunan şehirin çeşitli yerlerinde muhteşem manzaralar izleyebilirsiniz.

Bunun yanı sıra şehrin sembolü olan filli çeşme, Avrupa'nın en büyük manastırı Benedictine ve Catani'nın en güzel caddesi olan Via Grociferi ve burada yer alan 18. yüzyıl Barok eserlerini görebilirsiniz.

Marsilya & Provence

Fransa'nın güneydoğusunda bulunan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olan Marsilya, bir liman kenti olması ve farklı kültürlerden insanları barındırması nedeniyle zengin bir kültüre sahip. Doğası ve tarihiyle turistlerin uğrak noktası olan Marsilya; çeşitli pazarları, masmavi denizi, tarihi kaleleri ve kiliseleriyle mükemmel bir tatil deneyimi sunuyor.

Bölgenin bir diğer önemli şehri Arles'e ve Les Baux-de-Provence köyüne yakın olması da güzel bir avantaj. Van Gogh'un sanatında önemli bir yer tutan bu şehri keşfettikten sonra Les Baux-de-Provence'de bulunan meşhur Carrieres de Lumieres sanat galerisini gezebilirsiniz.

Sri Lanka

Sri Lanka'ya gitmek için en iyi sezon, Nisan ve Kasım ayları arası. Hindistan'ın hemen altında gözyaşı damlası şeklindeki Sri Lanka, oldukça küçük bir ada olduğu halde, kültürü ve doğasıyla öne çıkıyor. Ada, 1300 km uzunluğundaki sahil şeridinde birbirinden güzel kumsallara sahip.

Başkenti Colombo olan ve dokuz eyaletten oluşan Sri Lanka, göz kamaştıran derin mavi safirleri, çay tarlaları; biberler, tarçınlar, karanfillerle dolu baharat bahçeleri; pirinç tarlaları; tropik çiçekleri ve hindistan cevizi ağaçları ile meşhur. Denizin ortasında uzun çubukların üzerinde tünemiş balıkçılar ise adanın simgelerinden.

Kyoto



Japonya'nın eski imparatorluk başkenti, Honshu adasında bulunuyor. Bin yıllık denilen şehirde dört mevsim yaşanırken, bahar dallarının masalsı güzelliği ile Nisan ayı tercih edilebilir.

Tarihi ve çağdaş Japonya'nın bir arada görüldüğü şehir, farklı Uzakdoğu tecrübesi, rafine Japon mutfağı ve modern şehircilik anlayışının bir arada görülebileceği sıra dışı bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

Kaynak: OGGUSTO