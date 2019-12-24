Bişkek’in oksijen deposu: Atatürk Parkı

Sadece Türkiye’de değil dünyanın bir çok ülkesinde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli ve adına açılan parklar mevcut.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Atatürk Parkı da sadece bunlardan bir tanesi.

Bişkek şehir merkezine 4 km uzaklıkta bulunan Atatürk Parkı Ahunbayeva caddesinde yer alıyor.

Sıcak kanlı insanlarıyla Bişkek'te oksijen kaynağı haline gelen bu park günün her saatin de ayrı güzelliğe sahip.

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 1995 yılında burada bulunan bir parka Atatürk ismi verilmesiyle iki ülke arasındaki bağın güçlenmesi ve Atatürk'e olan saygının devam etmesi düşünülmüş.

Fakat park içerisine Atatürk heykeli ise 2015 yılında konulmuş.

Park içerisinde Türk dondurmacıları, çocuklar için oyuncaklar ve dinlenmek isteyenler için banklarda mevcut.

Park ayrıca birbirinden güzel çiçeklerle süslenerek daha estetik bir dizayn oluşturması düşünülmüş.

Kırgızistan seyahatlerinde Atatürk Parkı görülmesi gereken noktalardan bir tanesi.