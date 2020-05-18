Corona virüsü sonrası tüm dünyada yol planları değişiyor

Dünyanın dört bir yanında başlatılan kampanyalarda, yolların bisikletçiler ve yayalara daha fazla alan tanıyacak şekilde yeniden planlanması isteniyor. Atina Belediye Başkanı kamusal alanı arabalardan “özgürleştireceğini” söyledi. Paris'teki muadili, kentin corona virüsü öncesi trafik ve kirlilik seviyelerine dönmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Berlin'de ise, neredeyse bir gecede 22 mil (22 km) yeni bisiklet şeridi ortaya çıktı.

Dünyada, Dublin’den Sidney’e kadar şehirler, boş sokaklarda yetkililere büyük ölçekli projeleri uygulama ve hızlandırma fırsatı verdiği için, bisikletçiler ve yayalar lehine radikal bir şekilde yeniden şekilleniyor.

Bisiklet savunucuları ve çevre aktivistleri, hükümetleri canlanmanın uzun vadede ve pandeminin ötesinde sürmesini sağlamaya çağırıyorlar.

Belediye başkanı Kostas Bakoyannis’e göre, Yunanistan’ın başkenti pandemi tarafından hızlandırılmış en iddialı gençleştirme planlarından birine girişiyor. Geçen hafta bisikletçiler ve yayalar için 50.000 metrekarelik kamusal alan tahsis etme planları açıklandı. Planın merkezinde, tarihi merkezdeki arkeolojik alanları birleştiren dört millik bir büyük geçit yer alacak. Kaldırımlar genişletilecek, bulvarlar yayalaştırılacak, meydanlar genişletilecek ve Akropolis’in altındaki alanlardan trafik yasaklanacak.

Geçen yıl Atina’nın en genç belediye başkanı seçilen Bakoyanni, pandeminin yıllar sürecek altyapı çalışmalarının hızlandırılmasında rol oynadığını açıkça kabul ediyor. “Hayat boyu bir kez fırsatımız var ve tüm kamu çalışmalarımızı hızla ileriye taşıyoruz” diyen başkan, “Amaç kamusal alanı arabalardan kurtarmak, yürümek ve şehrin tadını çıkarmak isteyen insanlara vermek. Atina daha temiz, daha yeşil ve daha iyi aydınlatılmış olacak.” ifadelerini kullandı.

YENİ BİSİKLET YOLLARI AÇILIYOR

Budapeşte’de, geçtiğimiz ay şehrin en işlek yollarında geçici bisiklet yolları tanıtıldı. Geçen yıl büyük ölçüde yeşil bir platformda seçilen belediye başkanı Gergely Karácsony, birçok insanın pandemi sırasında mükemmel ama genellikle paketlenmiş toplu taşıma sistemine bağlı olma umuduyla rahatsızlıklarını ifade ettikten sonra şeritleri tanıtmakta çok az sorun yaşadı.

Belediye başkanı, trafik seviyelerini izlediğini ve hayat normale döndüğünde bazı geçici şeritlerin kalabileceğini söyledi. Gelecekte daha fazla bisiklet yolunun nereye ve nasıl sokulacağına dair halkın katılımını planlıyor.

BİSİKLET TAMİRLERİ İÇİN ÖDENEK

Paris’te yaklaşık 20 mil’lik geçici bisiklet şeritleri kuruldu, bu da haklarının ellerinden alındığını protesto eden araba lobicilerinin hoşnutsuzluğuna yol açtı. Rue de Rivoli ve büyük bir doğu-batı yolu olan Rue Saint Antoine gibi ana yollar yavaş yavaş özel araçlara kapatılıyor ve şehirde 30 mil daha bisiklet şeridi önerileri var.

Birçok Parislinin, Fransız başkentinin bisiklet kullanımını teşvik etmek için 20 milyon € (18 milyon £) planlanmasının bir parçası olarak eski bisikletleri tamir etmeleri için 50 € teklif ediliyor.

Bisiklet seyahatine yönelik yeni hareketi destekleyenler, Paris’te araçla ortalama yolculuğu 2,5 mil – çoğu için bisikletle rahat bir mesafe – gösteren ve diğeri kilitleme sırasında egzoz dumanı eksikliğinin önemli ölçüde azaldığını gösteren son çalışmalara işaret ediyor.

Şehrin belediye başkanı Anne Hidalgo, 2014 yılında belediye başkanı seçilmeden önce bile politik programının temel taşlarından biri olan bisiklet lehine özel arabaları terk etmeye ikna etmişti. Araba lobisinin motorlu araçların şehri bir kez daha geri alabileceği ümidine rağmen virüsü kontrol altına alındığında, Hidalgo kentin corona virüsü öncesi trafik sıkışıklığına ve araç kirliliğine dönmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

ŞEHİRDE GEZEBİLMEK İÇİN DAHA FAZLA ALAN

Dublin Belediye Meclisi, kalıcı olabilecek bir geçici hareketlilik planında, fiziksel mesafeyi kolaylaştırmak için İrlanda’nın yaya ve bisikletlilere yönelik sermaye alanlarını ayırdı. Yetkililer, cesur bir dönüşüm vaat ettikleri için Trinity Koleji’ni ve şehir merkezinin diğer bölümlerini terk eden College Green’i seçtiler. Buradaki fikir, mağazalar ve diğer işletmeler, trafik tıkanıklığı olan sokaklardan 12 ila 18 aylık bir aralıkta yeniden açıldığında yayalara ve bisikletlilere şehirde gezinmeleri için daha fazla alan sağlaması olarak açıklandı.

Avrupa’nın en kirli şehirleri arasında yer alan Milan’daki yetkililer, otomobillerden bisiklete dönüşün ve yürüyüşe ayrılan alanın yeniden tahsis edilmesi planının bir parçası olarak, yaz boyunca pek çok sokağın dönüştürüleceğini söyledi. Milano’da trafiksiz süreçte, hava kirliliği % 30 ila 70 arasında düştü.

Roma konseyi, insanların fiziksel mesafe kurallarına uymalarına izin verirken, daha sürdürülebilir olabilmeleri için geçici ve kalıcı bisiklet yollarının inşasını onayladı. Hükümetin ekonomik kararnamesinin bir parçası olarak, 50.000 veya daha fazla nüfusa sahip kasaba ve şehirlerdeki insanlar da yeni bir bisikletin maliyeti için 500 € ‘ya kadar talep edebilecekler. Ödeme ayrıca scooter, elektrikli bisiklet ve Segways için de geçerli olacak.

Geçen yıl Kolombiyalı Egan Bernal’in Tour de France zaferi Bogotá’da bisiklet patlamasına neden oldu. Pazar günleri yüzlerce kilometrelik kamu otoyolları, bisikletçilerin egzoz dumanı ve araba boynuzlarının parlaması olmadan yollara gitmesine izin vererek arabalara kapatıldı. Bu coşku, belediye başkanı Claudia López’in, toplu taşıma kullanımını ülkenin pandemi ile mücadele çabalarında kapasitenin% 35’ine düşürme planlarının bir parçası olarak daha fazla bisiklet şeridi getirmesini kolaylaştırdı. Geçen hafta yeni bisiklet yolları açıklandı.

Şehrin güneyindeki işçi sınıfında 7000 kişinin bisiklet yollarını kullandığını açıklayan Bogota'nın ulaşım sekreteri Nicolás Estupiñan, “Her gün daha fazla Bogotalı bisiklete biniyor” dedi.

Benzer gelişmeler, Brüksel’den Sidney’e kadar gerçekleşirken, birçok ABD kentindeki ulaşım yetkilileri “bisiklette patlama” olduğunu bildirdi. Kaliforniya’daki “yavaş sokaklar” programlarından New York’taki birçok sokağın aşamalı olarak kapanmasına kadar, bazı şehirler değişiklikleri kalıcı hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Berlin’de yeni bir bisiklet şeridi oluşturmak on yıla kadar sürebilir, ancak corona virüsü krizi sırasında, trafik işaretleriyle araba şeritlerinden ayrılan bisiklet şeritleri tanıtıldı. Şehir yetkilileri, çoğunun burada kalacağını söyleyerek, artan sayıda Berlinlinin (son sayımda% 43) hiç arabasının olmadığını ve bisikletlerin toplu taşıma üzerindeki yükün azaltılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Almanya'nın otomobil birliği olan ADAC, yetkililerin ülke çapında şehirlerde gerçekleşen “acil durumun sömürülmesi” dediği şey konusunda son derece eleştirildi. ADAC’dan Volker Krane, Alman medyasına verdiği demeçte, “Araba trafiğindeki geçici azalma ve tesadüfen bisiklet kullanımı da trafik alanının kalıcı olarak yeniden tahsis edilmesi için kullanılamaz. Bisiklet şeritleri bisiklet sürücülerinin güvenliğini sağlamak için yetersiz” dedi.

Bisikletleri teşvik etmek için özel önlemler almayan bazı şehirlerde bile, bisikletçiler varlıklarını hissettiriyorlar. Ürdün’ün başkenti Amman’da, arabalar yaklaşık altı hafta boyunca yasaklandıktan sonra, normalde hakim olan agresif sürüş kültürünün hafiflediğinden bahsettiler.

Kaynak: The Guardian