Erozyon ve kaçak kazıların talan ettiği Sebastopolis Antik Kenti

Erozyon ve kaçak kazıların talan ettiği Sebastopolis Antik Kenti

Denizli’nin Tavas ilçesinde bulunan Kızılca Mahallesi tarihi bir antik kente ev sahipliği yapıyor.

Bir zamanlar kasaba olan Kızılca’nın 2 km doğusundaki Sebastopolis’in geniş yerleşim izlerine rağmen yüzeyde yapı dokularını tespit etmek mümkün değil. Yapıların ancak bazı bölümleri yüzeyde izlenip görülebiliyor. Antik kentin büyük bölümü erozyon nedeniyle toprak altında kalmış.

Antik kentin ilk kuruluşu bilinmemekle beraber yüzeydeki kalıntılar Roma ve Bizans dönemlerine ait. Kalıntıları; Höyük Tepesi, stadyum ve nekropoldür.

Höyük tepesi, yaklaşık 150 m. çapında ve 7 m. yüksekliğinde ve kentin akropol bölümünü oluşturuyor. Höyük üzerinde bir anıtsal yapının izleri yer alıyor. Temel izlerinden ve çevredeki frizler ve mimari parçalardan burada şehrin tapınağının yer aldığı düşünülüyor.

Stadion ise yaklaşık 60x150m. ölçülerinde olup, tarımsal ekim dikimler sırasında tahrip olmuş. Sadece bazı basamaklar kalmış. Erozyon nedeniyle taban kısmı dolmuş, güney kısmı kapalı, kuzey kısmı ise açık.

Kentin doğu bölümünde ise Nekropolis bulunuyor. Akropolisin 1.5 km doğusunda, yolun sağında ve solundaki Nekropol’deki lahit mezarlar bugün toprağın yüzeyinde. Yüzeydeki lahitler Roma Döneminin tarihine ilişkin çok sayıda bilgi içeriyor.

Ancak, Sebastopolis Antik Kenti yaşanan erozyonlar, tarım arazisi olarak kullanılması ve sonrasında kaçak kazı yapan define ve tarih avcıları sebebiyle adeta talan edilmiş durumda.

Kaçak kazı yapanlar belirledikleri noktaları kazmış, daha sonra da kazdıkları noktaları kapatarak kenti adeta köstebek yuvasına çevirmiş. Kimi zaman elle, kimi zaman traktör kepçeler kullanılarak kaçak tarihi eserler arandığı geriye bırakılan izlerden çok net bir şekilde anlaşılıyor.

Bölge halkı kapsamlı bir kazı yapıldığında, bir Laodikya veya Tripolis kadar büyük bir antik kentin ortaya çıkacağına inanıyor.

Sebastopolis Antik Kenti büyük bir alana dağıldığı için Kızılca Mahallesi’nde hemen hemen her evde bir kalıntı görmek mümkün.

Kimi vatandaşlar tarlasını sürerken kimisi de gezerken bir kalıntı bulmuş ve bu kalıntıları evlerinin önüne koymuş.

Kızılca Parkı’nda tüm alanda bu tarihi kalıntıları da görmek mümkün. Kimi vatandaşların ise bu kalıntıları evlerine ördüğü duvarların arasına koyduğu görülüyor.

En önemli ve dikkat çeken kalıntı ise Kızılca Cami'nin duvarına monte edilmiş ve antik kentin tarihini anlattığı iddia edilen yazıt. Kısacası; tarihi kalıntıları Kızılca Mahallesi’nde nereye baksanız görmeniz mümkün.