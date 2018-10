İtalya’nın keşfedilmeyi bekleyen sokak pazarları

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Campo dei Fiori Market, Roma

Renkli gece hayatı ile ünlü olan Campo dei Fiori'yi gündüz vakti mutlaka dolaşın. Kentin merkezinde bulunan ve tarihte at tüccarları tarafından kurulan Campo dei Fiori, bir Orta Çağ meydanıdır ve orta yerinde bu meydanda yakılarak öldürülen filozof Giordano Bruno'nun heykeli bulunur. Meydan bir dönem kentin ticari merkezi olarak anılsa da, şimdi taze gıda pazarıdır.

Baharatlar, otlar, balık çeşitleri, sebze, meyve gibi aklınıza gelen her tür gıda bulunabilir. Şarküteri ürünleri ve şarap başta olmak üzere ünlü yerel yiyeceklere de ulaşılabilir. Pazar içinde hediyelik eşya seçenekleri için de uygun tezgahlara rastlayabilirsiniz. Campo dei Fiori Pazarı, tatil günü olan pazar hariç her gün kurulur. Saat 14.00'e kadar açık olsa da, tüm pazarlar gibi erken sabah saatlerinde gidilmesi tavsiye edilir.

Carmagnola Pazarı, Turin

İtalya'nın en güzel kentlerinden Turin'de ise kentin biraz dışında kurulan Carmagnola pazarı görülmeye değer yerlerden biri. Yaklaşık 250 tezgahın bulunduğu Carmagnola pazarı, her ayın ikinci pazarı kurulur.

Ağustos ayı ise tatildir ve pazar kurulmaz. Yılda sadece 11 kere kurulan bu müstesna pazarda hediyelik eşyalardan ilginç takılara, özel tasarım cam nesnelerden tiyatro kostümlerine pek çok şey bulmak mümkün.

Mercato di Capo, Palermo

Sicilya'nın en güzel kenti Palermo, oldukça canlı sokak pazarlarına ev sahipliği yapıyor. Lezzetli Sicilya yemeklerinin ana malzemelerinin bulunduğu pazarlar arasında Mercato di Capo da yer alıyor.

Çoğunlukla sokak satıcıları yöresel lezzetleri sattığı Mercato di Capo, Akdeniz mutfağının en eşsiz örneklerinin tadına varılan, yerel lezzetlerin keşfetmeye uygun bir pazar yeri. Envai çeşit peynir türünün, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin her çeşidinin bulunabileceği pazarda, Sicilya kültürüne has pek çok özelliği yakından tanımak mümkün olabilmektedir. Pazarda her türlü deniz ürünü ile sebze çeşitleri de bulunmaktadır.

San Lorenzo Market, Floransa

Kentteki Merkez Pazar'ı da kapsayan San Lorenzo pazarlarında sadece yiyecek bulunmaz; ayrıca giysiler, hediyelik eşyalar, deri ürünleri, biblolar ve daha pek çok eşya uygun koşullarla satın alınabilir.

Floransa'yı ziyaret eden turistlerin büyük ilgi gösterdiği pazar, çok büyük bir alanda kurulmaktadır. İtalya'da günlük hayata dair pek çok ayrıntının gözlemlenebileceği, yerel kültüre dair önemli bilgileri görme olanağı veren San Lorenzo pazarlarında, pazarlık bir gelenek olarak varlığını sürdürür. Pazar, haftada iki gün salı ve cumartesi günleri sabah saatlerinde kurulur ve akşama kadar açık kalır.

Rialto Pazarları, Venedik

İtalya'nın kalabalık ve pahalı kentlerinden biri olan ve sokaklarının çoğu sular altındaki Venedik'te de sokak pazarı kurulmaktadır. Rialto Pazarları, Venedik'in en ünlü köprüsü Rialto etrafında kurulurve her türlü yiyecek bulunabilir. Balık, sebze, meyve gibi yiyeceklerin bulunduğu pazar, halen Venediklilerin temel ihtiyaçlarını karşıladığı faal bir pazardır.

Baharat çeşitleri açısından da zengin seçenekler sunan pazar; canlılığı, renkli görüntüleri ve otantik havasıyla Venedik'in mutlaka görülmesi gereken yerleri arasında bulunur. Rialto Köprüsü etrafında pazartesi ve cumartesi sabahları sebze ve meyve, salı ve cumartesi günleri ise balık çeşitleri bulmak mümkün. Sabah erken saatlerde kurulan pazarlar, öğle olmadan toplandığı için erken gitmekte fayda var.