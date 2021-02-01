Kıyametten Şirince’ye

İzmir’in Selçuk ilçesine 8 kilometre uzaklıkta küçük ve bir o kadar da tatlı bir köy Şirince. Özgün adı Kırkınca olan zaman içinde Kirkice, Kirkince ve son olarak Çirkince denilen köye Cumhuriyet'in ilk yıllarında dönemin İzmir valisi Kazım Dirik, Şirince ismini vermiş. Hiçbir evin diğerinin manzarasını kapatmaması, daracık taş kaplı sokakları, kilisesi, kadınların el işi göz nuru ürünlerini sattıkları çarşısı, yöredeki üzümlerle üretilen çeşitli aromalı şaraplarıyla ünlü bir köy. Fotoğraf tutkunları için de bulunmaz bir platform.

MAYA TAKVİMİNE İNANDILAR

Şirince’nin kaderi 2012'de değişti. Kendilerini “Mavi Enerji Grubu” olarak adlandıran bir grup, 21 Aralık 2012'de sonlanan Maya takvimine göre kıyametin kopacağını ve bundan sadece Şirince ile Fransa'nın Bugarach köyünün etkilenmeyeceğini duyurdu. Kıyamet kopmadı belki ama köye o tarihte ve sonrasında akın akın turist gelmeye başladı. Şirince artık yerli-yabancı yaklaşık yılda 1.5 milyon turisti ağırlayan bir turizm cenneti…

Eşsiz mimarisi beğeni topluyor

Şirince’nin en önemli özelliklerinden biri mimarisi. Evlerin tümü, aynı ebatta çok pencereli kargir yapılardan oluşuyor. Köy planının özelliği nedeniyle hiçbir ev diğerinin manzarasını kapatmıyor. Köyde ayrıca 2 kilise ve 40'a yakın da manastır var.